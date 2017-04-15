В Якутске «Тойота Пассо» сбила 9-летнего мальчика. Ответят и родители

14 апреля около 15 часов на ул. Пионерская напротив дома № 28 водитель автомобиля «Тойота Пассо» совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте. От удара ребенок упал на асфальт.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи, выявив у ребенка травмы головы, госпитализировала его в медицинское учреждение.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день несовершеннолетний отпросился у матери и вышел во двор поиграть с друзьями. В какой-то момент дети решили пойти в магазин, который расположен на противоположной стороне дороги. Отметим, что в 40-45 метрах от места ДТП расположен нерегулируемый пешеходный переход.

Со слов автомобилиста, стаж вождения которого составляет 5 лет, мальчик выбежал на проезжую часть перед стоявшим на остановке автобусом.

Информация о дорожно-транспортном происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей пострадавшего к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию.

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный характер, так как с потеплением дети все больше времени проводят на улице, поэтому с каждым днем количество маленьких пешеходов только увеличивается.

Водители, будьте предельно внимательны – если увидели детей вблизи проезжей части, примите меры для снижения скорости, на дорогу в любой момент может выбежать ребенок! Учитывайте это при выборе скорости движения вблизи остановок общественного транспорта, во дворах, а также вблизи учебных заведений, спортивных и детских площадок, парков и скверов.

Госавтоинспекция просит родителей проводить с детьми разъяснительную беседу о Правилах дорожного движения и не оставлять детей на улице без присмотра даже на несколько минут, ведь именно они могут стать для вашего ребенка самыми травмоопасными.

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»