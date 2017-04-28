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28 апреля 2017, 15:41
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В Якутске торжественно отметили День пожарной охраны России

Сегодня, 28 апреля, в честь празднования Дня Пожарной охраны России площади Дружбы в г.Якутске состоялось торжественное построение личного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и подчиненных подразделений. Также на площади была организована выставка пожарно-спасательной техники, которая находится на вооружении Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Известно, 30 апреля Пожарная охрана России отмечает 368-ю годовщину со дня своего основания. Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову, с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – огнем.

Якутских пожарных, спасателей и инспекторов ГИМС поздравили ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Павел ГАРИН, заместитель начальника Главного управления полковник Роман ПЛАТОНОВ, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Виталий ЧИКАЧЕВ, председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александр ПОДДЯЧИЙ, председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по РС(Я) Василий ШАДРИН, представитель Якутской и Ленской епархии Русской православной церкви отец АЛЕКСАНДР и другие почетные гости.

Пожарным и спасателям были вручены ведомственные награды МЧС России, а также награды Правительства Якутии.

Также в этот день состоялась встреча руководства и личного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) с ветеранами пожарной охраны, гражданской обороны и спасательного дела. Сотрудники МЧС рассказали ветеранам о современных методах работы, новой пожарно-спасательной технике, которая стоит на вооружении у подразделений МЧС. В свою очередь, ветераны поделились своими воспоминаниями о нелегкой работе пожарных и спасателей в советские годы, а также в период распада СССР и в «лихие» 90-е.

По словам ВрИО начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) полковника внутренней службы Павла Гарина, современная противопожарная служба как Российской Федерации в целом, так и Якутии в частности, имея в своих рядах специалистов высокой квалификации и располагая разнообразной техникой, способна успешно бороться с любым пожаром.

«Сегодня на страже стоят профессиональные огнеборцы и добровольные пожарные, которые стремятся сделать все возможное, чтобы предупредить страшную для людей беду. От имени руководства и личного состава Главного управления хочу в этот день пожелать всем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны сухих рукавов, здоровья, силы и успехов», — отметил Павел Гарин.

Кроме того, сегодня, 28 апреля, спасатели и пожарные отмечают День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга. В соответствии с решением руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, с 2013 года этот день отмечается в последнюю пятницу апреля.

В этот памятный день в г.Якутске на территории Специализированной пожарно-спасательной части состоялось торжественное построение якутских пожарных и спасателей. Почетный караул возложил цветы к памятной плите у часовни, установленной в память о погибших сотрудниках МЧС. Огнеборцы и ветераны пожарной охраны почтили минутой молчания память погибших коллег – якутских пожарных: Александра Ядрова, Андрея Судоргина, Егора Сергеева и Николая Дмитриева.

А на территории Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в этот день руководство Главного управления и ветераны МЧС возложили цветы к мемориальной доске бывшему начальнику Управления пожарной охраны Якутии В.Я.ПОГОДИНУ.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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