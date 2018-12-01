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Якутск
30 ноября 2018, 21:11
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В Якутске торжественно открыта автобусная остановка

Сегодня, 30 ноября, в рамках Года новаторства в микрорайоне Марха по улице Строда, 10/2А, открылась двадцать четвертая теплая остановка на территории городского округа «город Якутск».

В торжественной церемонии открытия теплой остановки приняли участие заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев, главный специалист по ЖКХ управления администрации микрорайона Марха Оксана Сульжук, директор НО «Союз Авто» Андрей Косицкий, директор по управлению персоналом ПАО «ЯТЭК» Олег Мадудов, представители микрорайона Марха, жители и гости столицы.

Михаил Воробьев отметил, что проект теплых остановок в городе расширяется. «Отрадно, что социальный пилотный проект по установке теплых остановок продолжается. Сейчас мы определяем дальнейшую схему. В Мархе планируется построить еще две теплые остановки», – отметил Михаил Сергеевич.

В реализацию проекта в рамках муниципально-частного партнерства подключился ПАО «ЯТЭК». По словам директора по управлению персоналом компании Олега Мадудова, они не могли оставаться в стороне от социально-значимой программы. «Наш лозунг «Согревай Якутию теплом» воплощен в жизнь, благодаря открытию теплой остановки. У нас есть идеи продолжить сотрудничество с городом, мы готовы оказать помощь для определенных категорий граждан. Наше взаимодействие с Окружной администрацией не ограничится теплыми остановками, мы видим свое участие в строительстве детских площадок».

От имени жителей микрорайона Марха благодарность Окружной администрации и ПАО «ЯТЭК» выразила индивидуальный предприниматель Тамара Михайлова. «Такие остановки очень нужны нашим жителям. Хочется, чтобы остановка оставалась уютной, чистой и комфортной. Здесь проживает много ветеранов, пенсионеров, детей школьного и дошкольного возраста – теперь они будут находиться в тепле», – сказала она.

Теплая автобусная остановка оборудована мониторами отслеживания местоположения маршрутных автобусов в реальном времени и камерами прямой трансляции с улицы. Установлена система охраны с вызовом группы быстрого реагирования. Будут установлены терминал для пополнения транспортной карты и банкомат ПАО «Сбербанк».

Отметим, что социальный проект «Теплая автобусная остановка» реализуется с целью улучшения транспортного обеспечения жителей города Якутска. В условиях сильных и долгих якутских морозов строительство таких теплых остановок является необходимостью для создания комфортных и безопасных условий для горожан.

Социальный проект награжден дипломом первой степени во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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