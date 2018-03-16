В Якутске торжественно открылись два новых катка

В двух микрорайонах Автодорожного округа торжественно открыты катки.

15 марта для жителей микрорайонов Птицефабрика и ДСК были проведены торжественные мероприятия, посвященные открытию катков.

Для гостей была подготовлена развлекательная программа с участием детского педагогического отряда «Здравствуйте!», который организовал для ребят танцевальный флэшмоб, увлекательную эстафету, игры и конкурсы.

Для ребятишек постарше была проведена спортивная игра хомуур-күрэх «Саха ЕМБЛ» от инициаторов игры предков и представителей Торгового дома «Емеян»

Украсили праздник своими показательными выступлениями воспитанницы Центра фигурного катания «Виста», сестры Соня и Саша Курепины.

С радостным событием всех гостей поприветствовал начальник Управления Автодорожного округа Владислав Созонов. Он поздравил жителей с открытием катка и отметил тех, благодаря кому у жителей из отдаленных микрорайонов появилась возможность проводить активный досуг.

Управление Автодорожного округа выражает огромную благодарность коллективу ОАО «Якутдорстрой», жителю микрорайона ДСК, замечательному отцу и активисту Ньургустану Евсееву за расчистку и подготовку катков, Торговому дому «Емеян» за спонсорскую, детскому педагогическому отряду «Здравствуйте!» за помощь в организации мероприятий.