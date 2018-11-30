В Якутске тепло приняли гостей фестиваля «Зима начинается с Якутии»

30 ноября глава города Сардана Авксентьева встретилась с российскими и иностранными гостями фестиваля «Зима начинается с Якутии». Гостей также приветствовали руководитель Управления культуры и духовного развития Антонида Корякина и руководитель департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов Валерий Протопопов.

Сардана Авксентьева поблагодарила присутствующих за участие в фестивале и отметила, что целью фестиваля является объединение народов.

«Цель создания фестиваля -это единение разных народов, обмен культурными традициями народов Якутии и ее продвижение. Мы позиционируем Якутск, как всероссийскую столицу холода и культурную столицу всей Арктики», — сказала Сардана Авксентьева.

Руководитель Управления культуры и духовного развития Антонида Корякина рассказала присутствующим, что фестиваль «Зима начинается с Якутии» уже стал культурным брендом республики:

«Отрадно, что люди из других стран и регионов стараются посетить нашу холодную столицу, и не один раз. Наш фестиваль с каждым годом набирает обороты. В частности, конкурс ледяных скульптур объединяет любителей искусства со всей страны и зарубежья. У всех нынешних участников богатый опыт участия конкурсах и выставках».

Гости фестиваля поделились впечатлениями от посещения столицы. Якутское гостеприимство и многообразие традиций отметила делегация из Казахстана.

«Мы впервые приехали в Якутию. Праздник приятно удивил нас. Мы увидели богатство традиций и великолепие культуры якутского народа. Благодарим за приглашение и возможность увидеть все это своими глазами», – поведала гостья из Казахстана.

Впечатлениями поделились и остальные гости, все отзывы были исключительно теплыми и положительными.

В завершение встречи глава города и гости обменялись памятными сувенирами.