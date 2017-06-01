В Якутске судят мужчину за покупку шариковой ручки

Житель Якутска, обвиняемый в попытке приобрести техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, предстанет перед судом

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя г. Якутска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ст. 138.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Следствием установлено, что мужчина через интернет-магазин заказал и оплатил специальное техническое средство, закамуфлированное под бытовой предмет – шариковую авторучку со встроенным в ее корпус видеокамерой.

Получить данное техническое средство мужчина не смог по причине того, что в постоянной зоне таможенного контроля в г. Новосибирске при осуществлении таможенного контроля международного почтового отправления сотрудником таможни он был обнаружен и изъят.

Следователю мужчина свое намерение приобрести данное техническое средство объяснил намерением негласной фиксации процесса общения с клиентами фирмы, в которой работает, а также для возможного использования при доказательстве собственной правоты при возникновении конфликтной ситуации с клиентами.

Следует отметить, что согласно требованиям законодательства Российской Федерации, деятельность по разработке, производству, реализации и приобретению специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, подлежит лицензированию, которое осуществляется Федеральной службой безопасности России.

Любое средство, предназначенное для негласной фиксации и закамуфлированное под бытовой предмет, уже является специальным техническим средством, которое подлежит лицензированию и реализация данных средств запрещена.

Мужчина в ходе предварительного расследования в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и пояснил, что не стал разбираться с причиной непоступления приобретенного средства. Но в случае его доставки обязательно проверил бы его в работе.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД по РС (Я).