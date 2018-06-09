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9 июня 2018, 11:16
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В Якутске судприставы опечатали кафе. Антисанитария

На этой неделе в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа кафе «Бу-Халк», находящегося по адресу: г. Якутск, ул. Жорницкого, 27/2.

Согласно постановлению Якутского городского суда, индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Во исполнения постановления суда, судебные приставы-исполнители ЯМО по ИОВИП совместно с сотрудниками Группы быстрого реагирования Специализированного отдела оперативного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) приостановили деятельность кафе на 45 суток и опечатали входные двери для посетителей.

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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