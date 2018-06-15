В Якутске суд отказал учительнице в восстановлении на работу

Якутский городской суд отказал жительнице Якутска в восстановлении на работе в школе, передает пресс-служба суда.

«Из материалов дела следует, что С. работала в должности учителя. По письменному обращению родителей по факту ненадлежащего поведения учителя был издан приказ о создании комиссии служебного расследования, по итогам которого установлено, что факты грубого и морально-психологического давления на детей со стороны учителя подтвердились», — говорится в сообщении.

Ранее, отметили в суде, учитель привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Женщину уволили по п.2 ст.336 Трудового кодекса РФ. Она посчитала увольнение незаконным, поскольку не была ознакомлена с выводами комиссии, оснований для увольнения, по ее словам, не имелось, и она обратилась в суд.

Горсуд отказал С. в восстановлении на работе. Женщина подала на решение апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения.