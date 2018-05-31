В Якутске стоимость проезда в автобусах за наличные вырастет до 30 рублей

Тариф за наличный расчет в маршрутных автобусах столицы республики с 1 июля будет стоить 30 рублей. При этом, будет множество способов ездить дешевле по транспортной карте от 16 до 23 рублей.

«С 1 июля за наличный расчет в автобусе проезд будет стоить 30 рублей. Мы давно к этому шли, потому что собираемся перейти на безналичный расчет для прозрачности оборота денежных средств и пассажиров», — сообщила ЯСИА начальник департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач.

Горожанам, тем не менее, предоставлена возможность ездить по более низким тарифам по транспортным картам — от 16 до 23 рублей.