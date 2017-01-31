В Якутске стартует IX городская Спартакиада инвалидов

С 8 февраля в Якутскt стартует IX городская Спартакиада инвалидов. Спартакиада проводится в целях улучшения качества реабилитации и социальной адаптации инвалидов, привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Основные задачи — развитие массового спортивного движения, выявление сильнейших спортсменов и повышение мастерства.

Организаторы — Управление социальной защиты населения города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я), Управление физической культуры и спорта, Ассоциация спорта инвалидов города Якутска.

Спартакиада состоит из 10 видов спорта. Соревнования по первым пяти видам: настольный теннис, бочча, бильярд, армрестлинг, шоудаун пройдут с февраля по март. Спартакиада продлится до июня.

Заявки подаются по следующим адресам:

ЯГО ВОИ – ул. Богатырева, 11/1, 45-24-81;

ЯГО ВОС – пр. Ленина, 58, 40-59-66;

ЯГО ВОГ – ул. Л. Чайкиной, 2а, 35-77-74;

ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я)», пр. Ленина, 4/1, каб. 207.

Программа IX Спартакиады по отдельным видам спорта на 1 квартал 2017 г

Дата Время проведения Наименование соревнований Место проведения 08.02.2017 11:00 БОЧЧА: 1 жен., 1 муж. отдельно ВС-1-2, ВС-4 СК «Самородок» Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 28а 15.02.2017 10:00 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (муж, жен. отдельно) 1-5 класс (к данному классу относятся спортсмены передвигающиеся в инвалидной коляске) 6-8 (К этому классу относятся стоячие спортсмены, с глубоким поражением с церебральным параличом, с серьезными поражениями (ампутациями) ног и рук, с или с двумя укороченными ногами) НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 3 группа женщины и мужчины НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 4 группа женщины и мужчины СК «Самородок» Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 28а 28.02.2017 10:00 БИЛЬЯРД: Мужчины 1,3 и 4 группа Бильярдный центр «Круазе» Адрес Лермонтова, д.41а 08.02.2017 10:00 ШОУДАУН Мужчины. Женщины Проводится по действующим правилам шоудауна (IBSA) 2 группа Республиканская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Адрес: ул. Вилюйский тракт 3 км, д.47 15.03.2017 10:00 АРМРЕСТЛИНГ: 1 группа-спортсмены с возможностью вести борьбу стоя: Жен., абсолютное Муж. до 65 кг., свыше 65 кг. 2 группа-спортсмены с возможностью вести борьбу сидя: Жен.. абсолютное Муж. до 65 кг., свыше 65 кг. мужчины абсолютное женщины абсолютное мужчины до 65 кг, свыше 65 кг. Женщины – абсолютное

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 группа – инвалиды с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата);

2 группа – инвалиды по зрению (члены ВОС 1,2,3 группы)

3 группа – инвалиды по слуху (члены ВОГ 1,2,3 группы)

4 группа – лица с инвалидностью по общим заболеваниям (члены ВОИ 1,2,3 группы)