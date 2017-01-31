В Якутске стартует IX городская Спартакиада инвалидов

С 8 февраля в Якутскt стартует IX городская Спартакиада инвалидов. Спартакиада проводится в целях улучшения качества реабилитации и социальной адаптации инвалидов, привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Основные задачи — развитие массового спортивного движения, выявление сильнейших спортсменов и повышение мастерства.
Организаторы — Управление социальной защиты населения города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я), Управление физической культуры и спорта, Ассоциация спорта инвалидов города Якутска.
Спартакиада состоит из 10 видов спорта. Соревнования по первым пяти видам: настольный теннис, бочча, бильярд, армрестлинг, шоудаун пройдут с февраля по март. Спартакиада продлится до июня.
Заявки подаются по следующим адресам:
ЯГО ВОИ – ул. Богатырева, 11/1, 45-24-81;
ЯГО ВОС – пр. Ленина, 58, 40-59-66;
ЯГО ВОГ – ул. Л. Чайкиной, 2а, 35-77-74;
ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я)», пр. Ленина, 4/1, каб. 207.
Программа IX Спартакиады по отдельным видам спорта на 1 квартал 2017 г
|Дата
|Время проведения
|Наименование соревнований
|Место проведения
|08.02.2017
|11:00
|БОЧЧА:
1 жен., 1 муж. отдельно
ВС-1-2, ВС-4
|СК «Самородок»
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 28а
|15.02.2017
|10:00
|НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (муж, жен. отдельно)
1-5 класс (к данному классу относятся спортсмены передвигающиеся в инвалидной коляске)
6-8 (К этому классу относятся стоячие спортсмены, с глубоким поражением с церебральным параличом, с серьезными поражениями (ампутациями) ног и рук, с или с двумя укороченными ногами)
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 3 группа
женщины и мужчины
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 4 группа
женщины и мужчины
|СК «Самородок»
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 28а
|28.02.2017
|10:00
|БИЛЬЯРД:
Мужчины
1,3 и 4 группа
|Бильярдный центр «Круазе»
Адрес Лермонтова, д.41а
|08.02.2017
|10:00
|ШОУДАУН
Мужчины. Женщины
Проводится по действующим правилам шоудауна (IBSA)
2 группа
|Республиканская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Адрес: ул. Вилюйский тракт 3 км, д.47
|15.03.2017
|10:00
|АРМРЕСТЛИНГ:
1 группа-спортсмены с возможностью вести борьбу стоя:
Жен., абсолютное
Муж. до 65 кг., свыше 65 кг.
2 группа-спортсмены с возможностью вести борьбу сидя:
Жен.. абсолютное
Муж. до 65 кг., свыше 65 кг.
мужчины абсолютное
женщины абсолютное
мужчины до 65 кг, свыше 65 кг.
Женщины – абсолютное
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 группа – инвалиды с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата);
2 группа – инвалиды по зрению (члены ВОС 1,2,3 группы)
3 группа – инвалиды по слуху (члены ВОГ 1,2,3 группы)
4 группа – лица с инвалидностью по общим заболеваниям (члены ВОИ 1,2,3 группы)
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