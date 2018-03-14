Горожан и гостей столицы приглашают на весенний фестиваль единения народов в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта в Старом городе народные гуляния начнутся с 11 часов, а с 13 часов состоится торжественное открытие фестиваля и праздничная программа.

В этот знаменательный день в Старом городе будет представлена широкая культурная программа: веселые игры и конкурсы для детей, сладкие угощения, национальные общины и диаспоры угостят блюдами кухонь мира, выставка-ярмарка изделий народных мастеров, концертная программа звезд эстрады, соревнования, игры, народное гуляние и многое другое.

«Примечательно, что после воссоединения Крыма с Россией 18 марта 2014 года, дружба якутян и крымчан, стала еще крепче и приобрела официальный статус. Так, 10 июля 2014 года произошло историческое событие — столица северного края город Якутск и южный город-порт Севастополь стали городами-побратимами. Тем самым, были закреплены исторические связи и многолетние дружеские отношения двух наших городов. Как известно, в 2014 году в городе Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе одна из улиц уже много лет называется Якутская, в честь 42 Якутского пехотного полка, принимавшего участие в обороне Севастополя во время русско-турецкой войны. В рамках побратимских связей каждое лето дети города Якутска отдыхают в оздоровительных лагерях Республики Крым. Отрадно, что побратимские связи между Якутском и Севастополем с каждым годом укрепляют наши дружеские взаимоотношения», — рассказала заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова.

Департамент по связям с общественностью

и взаимодействию со СМИ ОА г.Якутска