В Якутске стартует ежегодный конкурс социальных проектов «Народный бюджет-2019»

Окружная администрация города Якутска с 1 сентября до 1 ноября начинает прием заявок от горожан на софинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий и строительство социально значимых объектов.

По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20% от стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. Получившие поддержку проекты должны быть реализованы в течение 2019 года в том виде, в котором были заявлены при представлении на конкурс.

От физических и юридических лиц, объединений и общественных организаций принимаются социально значимые проекты по четырем направлениям:

— строительство, реконструкция, ремонт общественных объектов;

-благоустройство территорий городского округа и мест массового отдыха;

-проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций;

-проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий.

Отметим, что «Народный бюджет-2018» собрал 187 инициатив, из которых были софинансированы 40 проектов на сумму около 30 млн рублей.

В текущем году реализуются такие проекты, как социальное такси для пенсионеров и инвалидов с ограниченными возможностями, психолого-педагогическая студия «ВыРАСтайка» для детей с задержкой психоречевого развития, выездные спектакли для детей-инвалидов «Сказка пришла в дом», социальная столовая, строительство спортивных площадок ГТО, установка детских игровых площадок и многие другие.

К сведению конкурсантов, в этом году в положение о проекте «Народный бюджет — 2019» внесены изменения. В положение внесен пункт о недоступности внесения изменений в проекты прошедшие конкурсный отбор, продлен срок рассмотрения проектов экспертными рабочими группами. Кроме того, повышен уровень ответственности заказчиков (муниципалитетов) по контролю за фактическим объемом и стоимостью выполненных работ. Также конкурсная комиссия должна ежегодно предоставлять отчеты об исполнении проектов «Народный бюджет» для рассмотрения постоянной комиссией ЯГД по бюджетно-экономической политике в первом квартале последующего года.

Заявки на участие в конкурсе «Народный бюджет — 2019» принимаются с 1 сентября до 1 ноября в отделе по связям с общественностью Окружной администрации г. Якутска по адресу: пр. Ленина, д. 15, каб. 307, тел. 40-80-36, а также через интернет-портал One click Yakutsk в разделе «Народный бюджет».

Преимуществом электронной регистрации участников будут дополнительные баллы, которые они получат по результатам одобрений (лайков) со стороны пользователей портала. Также можно подать заявку на участие в «Народном бюджете» в управления округов и администрации пригородов.