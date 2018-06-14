В Якутске стартует цикл бесплатных научных лекций

В Якутске стартует новый научно-популярный проект. Ученые до конца года будут читать открытые лекции для горожан в историческом парке «Россия — моя история».

Организаторами проекта выступили Академия наук Якутии, исторический парк «Россия — моя история», Малая академия наук и Фонд поддержки молодых ученых республики.

«Цикл лекций, посвященных самым разным научным темам, создан для распространения научных знаний в обществе, расширения кругозора слушателей, а также для того, чтобы рассеять псевдонаучные мифы. Ученые будут рассказывать о самых интересных и любопытных научных фактах простым и доступным языком. Приглашаем всех желающих — школьников от 12 лет, студентов, специалистов, пенсионеров», — рассказали в Академии наук республики.

Лекции будут проводиться два раза в месяц в музее «Россия — моя история», первая состоится 15 июня в 15 часов. Валерий Лепов, заместитель директора по научной работе Института физико-технических проблем Севера СО РАН, прочитает лекцию «Современная научная картина мира: от Демокрита и Коперника до теории струн».

Следующую лекцию «Великие тайны ее величества воды» 29 июня даст профессор Борис Кершенгольц.