В Якутске стартовала акция «Старость в радость». Акция направлена на оказание адресной помощи пожилым людям — постояльцам Домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Инициатором общероссийской акции является Благотворительный фонд «Старость в радость», который вырос из одноименного волонтерского движения. Акция направлена на выстраивание системы помощи, доступной каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Координатором акции является Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Акцию уже поддержали 25 регионов России. По условиям акции жителям нашей республики необходимо собрать подарки для пенсионеров, проживающих в 15 Домах-интернатах для престарелых и инвалидов города Якутска, с. Капитоновка, Алданского, Горного, Жиганского, Ленского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Усть-Алданского, Усть-Янского, Хангаласского районов.

В акции может принять участие каждый желающий. Для этого необходимо подойти в магазин «ХозМаркет», расположенный по адресу Чернышевского, 107, купить подарок в магазине-партнере и положить его в специальную коробку.