В Якутске стартовала акция «Помоги памятниками Отечества»

В апреле в городе Якутске, в рамках направления «Якутск молодой» Года Добра, стартовала акция «Помоги памятникам Отечества» по уборке памятников и их прилежащих территорий.

Организатором является Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска. Цель данной акции – гражданско-патриотическое воспитание молодежи нашей столицы, а также прививание знаний о памятных датах из истории России и Республики Саха (Якутия).

Акция стартовала 18 апреля с уборки территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на Площади павших бойцов, посвященной Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия).

25 апреля активисты из числа молодежи провели уборку на территории Дома-музея Максима Кировича АММОСОВА в городском районе «Старый город». Участниками акции стали добровольцы из общественной организации «Город добра» и студенты Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Они убрали с территории музея сухой мусор, старые листья и траву, провели влажную уборку бюста М.К. Аммосова и покрасили ограждение. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню Республики Саха (Якутия). Ребята совместили познавательное с полезным: узнали о значимости дат «27 апреля 1922 года» и «27 апреля 1992 года», а также о роли Максима Кировича Аммосова в становлении государственности нашей республики.

Организаторы благодарят ППОС ЯГСХА, в лице председателя Трофима ИВАНОВА, за оказанную помощь в проведении мероприятия.

Для справки:

Мемориальный Дом-музей М.К. Аммосова: открыт в Якутске в 1987 г. в доме, половину которого в 1920-х тт. занимала семья М.К. Аммосова. Мемориальный дом-музей знакомит посетителей с жизнью и деятельностью видного государственного и общественного деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова, одного из основателей Якутской автономной Советской Социалистической Республики, посвятившего всю свою жизнь служению родному народу. Одно из центральных мест в доме-музее отведено экспозиции, рассказывающей о Максиме Аммосове как о ярком революционном и политическом лидере молодого поколения якутян начала ХХ века. Посетители дома-музея могут также ознакомиться с материалами о друзьях и соратниках Максима Аммосова – целой плеяды выдающихся политических деятелей Якутии, таких как П.А. Слепцов (Ойунский), С.М. Аржаков, И.Н. Барахов, С.В. Васильев, И.Н. Винокуров, В.В. Никифоров (Кюлюмнюр). Отдельно выделены материалы, рассказывающие о последних днях Максима Аммосова, ставшего жертвой массовых политических репрессий в СССР. Завершающий блок материалов посвящен семье М.К. Аммосова и увековечении его имени в памяти народа.