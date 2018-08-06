В Якутске стартовала акция «Мой подъезд»

Гагаринский округ 4 августа далстарт акции «Мой подъезд», в рамках которой во всех округах планируется отремонтировать 24 подъезда ко Дню города Якутска.

Первым участником акции стал дом по улице Кузьмина, 28/3, где сейчас ремонт подъезда идет полным ходом. Студенческие строительные отряды и добровольцы уже начали шлифовку и грунтовку. Им активно помогают жильцы дома.

«Акция проходит в рамках Проектного офиса Окружной администрации города Якутска и реализуется с помощью механизмов внебюджетного финансирования. Помогают активисты и предприниматели. Планируется, что в каждом округе будет отремонтировано порядка трёх подъездов. Акция «Мой подъезд» — яркий пример взаимодействия власти, общества и волонтеров. Только сообща можно сделать наш город действительно комфортным и красивым, поэтому мы с радостью поддерживаем все полезные предложения жителей столицы»,- рассказала советник главы города Якутска Наталья Членова.

Благодаря тому, что в акции принимают участие архитекторы и дизайнеры, подъезды будут оформлены в современном и графическом стиле. Поэтому жильцам многоквартирных домов будет приятно каждый день входить в светлый и опрятный подъезд.

Работы ведет волонтерское движение «Спецназ добра», зародившееся в 2017 году.

«Движение «Спецназ добра» оказывает помощь маломобильным слоям населения, поддерживает управляющие компании и коммунальные службы. 2018 год в России проходит под эгидой Года добровольчества, поэтому акции мы проводим регулярно. Благодарим руководство города и депутатов Якутской городской Думы за помощь в наших начинаниях», — сказал руководитель Управления Гагаринского округа Руслан Платонов.

Жители дома поделились, что последний ремонт в подъезде был проведен пять лет назад силами жильцов. Возможностей тогда хватило только на покраску стен и побелку потолка: «Каждый житель дома заинтересован в том, чтобы подъезд был чистым, ухоженным, красивым и безопасным. Благодаря такой акции наш подъезд снова засияет».

Гагаринский округ передает эстафету акции «Мой подъезд» Сайсарскому округу.