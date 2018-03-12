В Якутске стартовала акция «Благодарность матери»

В рамках Года добровольца (волонтера) в Российский Федерации и направления «Добровольцы столицы» Года новаторства в городе Якутске дан старт акции «Благодарность матери».

Активисты общественной организации «Город добра» совместно с Советом отцов города Якутска поздравили женщин, проживающих в Центре помощи семьям «Тэрчи», подарили памятные подарки и передали продукты питания.

Общественная организация «Город добра» призывает жителей столицы активно участвовать в акциях и мероприятиях Года добровольца и Года новаторства.