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Столица
3 марта 2018, 9:23
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В Якутске стартовал санитарный трехмесячник

По распоряжению главы города Якутска с наступлением календарной весны начался ежегодный трехмесячник по санитарной очистке городской территории. С 1 марта по 1 июня в округах и пригородах активизируется работа коммунальных служб, будут организованы субботники по уборке мусора, благоустройству и озеленению.

Все мероприятия – на контроле оперативного штаба по санитарной очистке города под руководством первого заместителя главы города Якутска Дмитрия Садовникова. 1 марта на еженедельном совещании штаба обсудили текущие вопросы и задачи на ближайшее время. Сейчас в городе ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш и вывоз жидких бытовых отходов (брикетов).

Руководители округов и пригородов, представители структурных подразделений Окружной администрации и коммунальных предприятий отчитались о проделанной работе. На 1 марта 2018 года в округах и пригородах вывезено 10 тыс. 342 кубов снега из запланированного объема 98 тыс. 394 кубометра. С крыш 321 домов убрано 898 кубов снега, что составило 96 % планового объема.

Основная масса снега со всех городских округов вывозится на полигон ОАО «Якутдорстрой». В Автодорожном округе часть убранного снега вывозят на полигон по Вилюйскому тракту. С 1 января по 28 февраля 2018 года на полигон ОАО «Якутдорстрой» принято 48 тыс. 164 кубометра снега, в этот же период 2017 года было отгружено 115 тыс. 981 куб.

Дмитрий Садовников привел сравнительные данные с прошлогодними показателями по уборке снега. В 2017 году во всех округах и пригородах, кроме Автодорожного, Кангалассов и Пригородного, снега был вывезено больше, чем запланировано. Большинство округов учли прошлогодний опыт и в этом году повысили плановые цифры. Исключением стал Центральный округ, понизивший план по вывозу снега с 9 тыс. до 7 тыс. кубов. Среди пригородов на несколько сотен кубов снизили планы Кангалассы и Маган.

Представители территорий объяснили сокращение планов нехваткой финансирования. Дмитрий Садовников потребовал указывать в планах корректные цифры, чтобы в будущем не возникало проблем с финансированием мероприятий.

Помимо территориальных управлений и коммунальных предприятий к санитарной очистке города подключились учреждения образования, здравоохранения и культуры. Управление образования по договору с ИП «Петров» будет сдавать всю макулатуру, собранную в муниципальных учреждениях образования, для утилизации.

Напомним, с 1 февраля вступило в силу распоряжение Окружной администрации об организации раздельного сбора отходов, бумаги и пластика. По предложению Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) штаб по санитарной очистке будет также контролировать мероприятия по раздельному сбору отходов.

Среди наиболее актуальных проблем Дмитрий Садовников назвал незаконный слив из ассенизаторских машин в канализационные колодцы. А дорогостоящая водоочистная станция загружена не на полную мощность. В связи с этим, первый заместитель главы города Якутска поручил АО «Водоканал» принять срочные меры и приварить люки канализации. Территориальные управления получили задания провести рейды вместе с Административной комиссией и привлечь нарушителей к ответственности. Административные штрафы идут в бюджет городского округа, напомнил Дмитрий Садовников.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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