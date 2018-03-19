В Якутске стартовал проект «Моя школа»

В школах города Якутска 18 марта стартовал проект «Моя школа». В 33 образовательных учреждениях, во Дворце детского творчества, в Детском (подростковом) центре дополнительного образования прошли выставки творческих, научно-технических достижений школьников, консультации для родителей по летним оздоровительным лагерям, смотры художественной самодеятельности.

Во Дворце детского творчества были организованы четыре творческие площадки — «Мульткараоке», «Академия мудрецов», «Ретро — игры», «Студия анимации». В этот день сбылись мечты всех девчонок и мальчишек – стать лучшим гроссмейстером шашечных баталий, звездными героями мультфильмов. А их родители вспомнили дворовые игры своего детства.

Во всех школах города Якутска состоялись мультимедийные презентации кружков, клубов и спортивных секций, были показаны видеофильмы по дополнительному образованию. Живой интерес посетителей вызвали презентации технических и естественно-научных кружков.

К примеру, в школе № 9 была оформлена фотовыставка экологического кружка «Вита» (руководитель Слепцова С.Т.), выставка кружков «Авторская кукла» и «Якутские узоры» (руководители Припузова Т.Г., Максимова М.Д.). Методическое объединение учителей начальных классов представили презентацию «Внеурочная деятельность в начальной школе». Семья Токтобаевых продемонстрировала коллекцию игрушек из папье-маше. Учителя иностранных языков подготовили методические брошюры «Разговорный английский для семьи», «Французский замечательный». Учителя естественно-математического цикла вместе с учащимися разработали сайт 10 «А» класса в кружке «Сайтостроение», учащиеся 6 «А» класса провели мастер-классы с гостями по модульному оригами.

Проект «Моя школа» приурочен к 100-летию государственной системы дополнительного образования детей в Российской Федерации и Десятилетию детства в России в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

«Моя школа» реализуется при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и нацелен на достижение новых высот в сфере дополнительного образования.