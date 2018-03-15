В Якутске стартовал Международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе!»

В Якутске стартовал Международный инклюзивный Smart-art фестиваль «Заяви о себе!». 280 маленьких участников представляют зрителям свое творчество по трем направлениям: музыкально-исполнительское и танцевальное мастерство, получившее название «Тэтим. Ритм. Rhythm», техническое направление «Толкуй. Интеллект. Smart» «Уус-уран. Искусство. Аrt — декоративно-прикладное искусство.

Участникам от 6 до 18 лет. Принять участие приехали ребята из Магаданской области, Намского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Нижнеколымского, Анабарского, Мирнинского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Сунтарского, Кобяйского улусов. А также в заочной форме участвуют дети из Южной Кореи и Ханты-Мансийского автономного округа. Обязательным условием участия является совместное творчество детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников без ограничений возможностей здоровья. Формирование открытого инклюзивного образовательного пространства – главная цель фестиваля. «Важно, чтобы каждый участник фестиваля почувствовал свою сопричастность к общему делу, свою значимость для общества», — говорят организаторы. Два года фестиваль проходил на республиканском уровне, в этом году желание участвовать изъявили регионы и зарубежные страны.

Организаторами фестиваля выступили Министерство образования и науки РС (Я), Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат, Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования РС (Я) и Арктический государственный институт культуры и искусств.

На сцене Саха театра состоялось торжественное открытие, на котором выступили организаторы и партнеры фестиваля, музыкальными номерами торжество украсили маленькие участники и студенты Арктического института культуры и искусств.

В фойе театра развернулась выставка технического творчества, моделирования и работ декоративно-прикладного творчества. Участники с удовольствием рассказывали членам жюри о своих проектах, творческих работах. Студенты и преподаватели АГИКИ проводили мастер-классы для детей и их родителей.

Многие организации активно поддержали проект. Так, партнерами выступили благотворительный фонд «Харысхал», Международная неправительственная организация «Северный форум»; ПК «Якутское потребительское общество»; ООО кинокомпания «Алмазфильм»; Международный центр «I speak English»; Лингвистический центр «Intensus».

Сегодня состоится марафон «Хакатон» в здании Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат. Педагоги и специалисты обсудят вопросы инклюзивного образования в формате круглого стола.