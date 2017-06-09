В Якутске стартовал международный фестиваль «Классика белых ночей»

8 июня на сцене Государственного театра оперы и балеты состоялась церемония открытия Международного фестиваля «Классика белых ночей». Фестиваль открыла всемирно известная опера «Аида».
Классика белых ночей – большой фестиваль, который будет проходить в Якутске с 8 июня по 3 июля. В рамках фестиваля запланировано большое количество мероприятий: концерты с участием зарубежных солистов (Республика Корея, США), конкурсы, международные мастер – классы, на которых будет задействовано более 150 иностранных гостей. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.
Подробная программа фестиваля на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru
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