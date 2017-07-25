В Якутске стартовал «Форсайт — флот 2017»

В священной местности Ус Хатын 24 июля состоялось торжественное открытие «Форсайт-флота 2017: Якутск — генератор форматов развития», который пройдет на реке Лена в течение трех дней.

Принимают участие более 150 человек – представителей бизнеса, науки, власти, общественных движений из различных регионов страны и зарубежных стран. Среди участников Форсайта руководство города Якутска, Технопарка «Якутия», эксперты ООН Хабитат, представители Агентства стратегических инициатив, Аппарата Правительства РФ и РС(Я), федеральных и республиканских министерств и ведомств, ведущих Вузов страны: МГУ им. М.В.Ломоносова, РАНХиГС, СВФУ им. М.К.Аммосова, ДВФУ, корпораций АЛРОСА, Росатом и многие другие.

Гостей и участников «Форсайт — флот 2017» на торжественном открытии приветствовали Председатель Правительства РС (Я) Евгений Чекин, глава городского округа «город Якутск» Айсен Николаев. Открытие прошло в формате пленарной сессии, модератором выступил директор ГАУ «Технопарк «Якутия», программный директор «Форсайт — флот 2017» Анатолий Семенов. С вводными лекциями выступили известные специалисты в области маркетинга, информационных технологий и других сфер.

После открытия все были приглашены на обряд очищения в Центр кумысопития и на экскурсию по священной местности Ус Хатын. Далее участники выехали в речной порт, чтобы пройти регистрацию на теплоход «Демьян Бедный», который поплывет по маршруту Якутск — Ленские столбы — Якутск.

Участники «Форсайт — флот 2017» займутся разработкой стратегии, дорожных карт и проектов, способных оказать существенное положительное влияние на важнейшие сферы жизнедеятельности Якутска.

Работа на «Форсайт-флоте 2017» будет проходить по четырем основным направлениям: «Уникальные ресурсы Севера», «Развитие креативной экономики», «Якутск – долина технологических прорывов», «Формирование городской среды». Участники будут разрабатывать конкретные проекты, направленные на прорывное развитие Якутска, республики и страны в целом. Их ждет работа с лучшими экспертами и специалистами России.

Пожелаем участникам «Форсайт — флот 2017» удачи и продуктивной работы!