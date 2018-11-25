В Якутске стартовал фестиваль «Зима начинается с Якутии»

Фестиваль продлится до 10 декабря

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартовал в Якутске в воскресенье. Как сообщила ТАСС замминистра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Гаргач, в этом году впервые ожидается активное участие в мероприятии районов республики.

В рамках фестиваля запланирована организация и проведение праздника «Строганина», гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурса снегурочек «Хаарчана Куо».

«В этом году в рамках фестиваля, который пройдет в Якутске с 25 ноября по 10 декабря, впервые ожидается активное участие районов республики. Фестиваль направлен на развитие и продвижение событийного, гастрономического и культурного туризма, продвижение услуг и товаров местных товаропроизводителей. В частности, состоится открытие якутской ярмарки меха «Тепло Якутии», показ меховой коллекции «Королевы русского меха» российского модельера Ирины Крутиковой», — сказала она.

В традиционных конкурсах ледовых скульптур и кулинаров ожидается участие зарубежных команд. «Гостям фестиваля предложат продегустировать изысканные блюда народов Крайнего Севера и Арктики, в том числе деликатесы из замороженной северной рыбы — строганину», — уточнила Гаргач.