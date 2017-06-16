«Презент» для силовиков. В Якутске спортивные функционеры стали жертвами

В республике зарегистрирован факт мошенничества.

В один из спортивно-оздоровительных комплексов г.Якутска поступил телефонный звонок. Мошенник, представившись сотрудником полиции, сообщил, что необходимо доставить в административное здание управления ГИБДД сертификаты на посещение комплекса. Свою просьбу он мотивировал тем, что данные сертификаты необходимы в качестве презента некой комиссии, прибывшей с проверкой.

Когда представитель спортивно-оздоровительного комплекса направлялся в управление с указанными сертификатами, лже-полицейский попросил его пополнить счет мобильного телефона, мотивируя своей занятостью.

Уже на месте представитель комплекса осознал, что явился жертвой мошенников.

По предварительным данным к своей жертве мошенники звонили с номера, зарегистрированного в центральном регионе России.

Уважаемые граждане, МВД по Республике Саха (Якутия) предупреждает, что данная схема является наиболее распространенной: мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Помните: мошенники – ловкие манипуляторы!

В случае, если к вам поступил подобный звонок, немедленно сообщите в полицию.