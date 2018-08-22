В Якутске сожительница украла у бизнесмена крупную сумму денег

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с сообщением о том, что у него похитили денежные средства в размере 300 000 рублей.

По оперативной информации сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи, ею оказалась 40-летняя сожительница потерпевшего.

Выяснилось, что в тот день мужчина со своей сожительницей и в компании еще нескольких знакомых распивали спиртные напитки у себя на даче. А на следующий день он обнаружил пропажу денежных средств.

Установлено, что потерпевший является индивидуальным предпринимателем и хранил вырученные от продажи движимого имущества деньги у себя в квартире в сейфе. За день до происшествия он уехал на дачу, и чтобы обеспечить сохранность своего имущества, взял с собой деньги, так как в квартире оставалась его сожительница, которая знала, что у него хранится сумма денег. По приезду на дачу мужчина спрятал деньги в шкафу. А на следующий день к нему явилась сожительница.

В ходе застолья, злоумышленница, воспользовавшись тем, что дома никого не было и хозяин дачи уснул, стала обыскивать дом, в надежде найти какую- то сумму денег. Затем обнаружив в шкафу спрятанную крупную сумму, похитила их, и хранила их в съемной квартире. Часть похищенного она успела потратить на личные нужды, покупала продукты питания, а часть вернула владельцу. Свой проступок подозреваемая объяснила тем, что она собиралась прекратить отношения с потерпевшим.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в крупном размере, санкции которой предусматривают лишение свободы до 6 лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.