В Якутске сотрудники ГИБДД предотвратили чрезвычайные происшествия

28 мая в ряде районов республики, в том числе и в Якутске, из-за сильного порывистого ветра произошло отключение электроэнергии, вследствие чего светофорные объекты перестали работать.

В целях недопущения транспортного коллапса на оживленных перекрестках улиц для организации ручного регулирования были выставлены инспекторы ДПС.

В тот день при патрулировании улицы Чернышевского старший лейтенант полиции Дьячковский Иван и лейтенант полиции Зырянов Георгий обнаружили, что вблизи оптовых баз прямо на проезжей части лежит оборвавшийся со столба электрический провод, который не только мешал движению транспортных средств, но и создавал серьезную опасность для всех участников дорожного движения.

Доложив об инциденте в дежурную часть ГИБДД, полицейские решили устранить неполадок своими силами. Выйдя из патрульной машины, Дьячковский Иван, взобравшись на ограждение вдоль дороги, приподнял провод, в то время как Георгий, на ковше погрузчика, устранил помеху, возобновив движение транспортных средств.

Волею судьбы те же инспекторы ДПС вечером следующего дня во время несения службы заметили замыкание электрического провода возле дома по ул. Каландаришвили. Небольшая искра из-за ветра быстро начала превращаться в пожар. Высохшая трава моментально начала разгораться прямо на глазах у инспекторов. Долго не думая офицеры полиции, вызвав пожарную службу, подручными средствами локализовывали площадь возгорания и потушили огонь, тем самым, возможно, предотвратив пожар близлежащих жилых домов.

Ежедневная работа сотрудников ГИБДД заключается не только в обеспечении безопасности дорожного движения, но и охране общественного порядка, выявлению и пресечению преступлений, спасению людей от пожаров, воды и других человеческих бед.