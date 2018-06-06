В Якутске состоялся залповый сброс воды из озера Сайсары в Горканал 

Благодаря начавшимся в 2013 году масштабным работам по восстановлению проточности Городского канала, сегодня вода с реки Шестаковка спокойно поступает в Атласовские озера и озеро Сергелях, а оттуда течет в озеро Сайсары. В прошлом году столичные коммунальщики полностью восстановили водопропускную способность Горканала на Малом кольце, а в этом году продолжатся работы по восстановлению проточности уже Большого кольца.

Сегодня, 6 июня, на участке Городского канала в районе озера Сайсары по ул. Каландаришвили состоялся залповый сброс свыше 200 тыс. кубов проточной воды в Малое кольцо.

В мероприятии приняли участие председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев, заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», депутат Якутской городской Думы Владимир Аммосов, генеральный директор АО «Якутдорстрой» Амирхан Яндиев, инженер гидротехник АО «Якутдорстрой» Петр Копырин.

«Сегодня мы открыли шлюз-регулятор, и вода с озера Сайсары начала поступать в Малое кольцо Городского канала. Очень знаменательно, что это событие совпало с исторической датой, когда в 1938 году впервые Сайсарский лог заполнила вода. Наши предшественники, будучи мудрыми людьми, еще в те далекие годы задумывались об обводнении долины Туймаада. Сегодня Городской канал является большой водной артерией, которая питает все городские озера. Восстановление проточности Горканала — это большое событие для Якутска, связанное с улучшением городской экосистемы, с чем я и поздравляю всех горожан», — отметил председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

Большой объем работы по восстановлению Малого кольца Городского канала выполнили столичные коммунальные предприятия. В прошлом году на участке Горканала от реки Шестаковка, где у подножья горы расположен через шлюз-регулятор, бригадами АО «Якутдорстрой» были проведены дноуглубительные работы, благодаря чему удалось значительно увеличить водопропускную способность канала.

«В этом году мы уже начали работы по восстановлению Большого кольца, протяженность которого составляет порядка 30 км. Учитывая, что Городской канал является экологической водной артерией всего города Якутска, мы уверены, что благодаря этой работе наши городские озера станут намного чище. В будущем, когда Большое кольцо Горканала будет полностью восстановлено, начнутся работы по благоустройству территории канала, опиловке бутовым камнем и скальником», — рассказал директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев.

Благодаря залповому сбросу воды проточная вода по Городскому каналу от озера Сайсары начала беспрепятственно поступать в другие городские озера Малого кольца.

«Восстановление проточности Городского канала положительно скажется на экологическом состоянии городских озер, вода уже не будет застаиваться и заиливаться. Запуск свежей проточной воды по Малому кольцу Городского канала проводится уже второй год. Сегодня уже более 200 тыс. кубов проточной воды с озера Сайсары начала поступать в Талое и Солдатское озеро, а оттуда уже по маршруту Малого кольца до протоки реки Лена», — отмечает заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства Владимир Аммосов.

Масштабная работа, проделанная коммунальщиками города показала, что Городской канал – это живой организм, от которого напрямую зависит экологическая обстановка всей долины Туймаада. Именно поэтому, после полного восстановления Большого кольца начнется реализация проекта водоотведения города.