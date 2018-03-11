В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»

10 марта во Дворце спорта «50 лет Победы» прошел VIII Форум сторонников Партии «Единая Россия», с участием депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Председателя Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергея Михайловича Боярского.

В работе Форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев, Секретарь Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Ноговицын, председатель Якутского Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева, партийные лидеры, руководители крупнейших общественных организаций Якутии, представители городов и улусов Якутии, учреждений и предприятий г. Якутска, студенты высших и средних учебных заведений, члены ОО «Молодая Гвардия» «Единой России».

Партийное мероприятие также посетили почетные гости республики — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, многократный призер чемпионатов мира, 7-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, вице-президент Федерации дзюдо России, доверенное лицо кандидата на пост Президента России Владимира Владимировича Путина Тамерлан Тменов и российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Лондона 2012 года в весовой категории до 60 кг. Арсен Галстян.

Депутат Госдумы вручил якутянам Благодарственные письма от Центрального координационного совета сторонников партии. За вклад в развитие института сторонников партии «Единая Россия» награждены и.о. ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», член Президиума Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Евгения Михайлова, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), член Президиума Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Людмила Вербицкая, директор Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина» города Якутска, член Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Антонина Кычкина, Почетный Президент Правления Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации общества «Знание» России, член Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Василий Иванов, заместитель Главы Муниципального района «Амгинский улус» Республики Саха (Якутия), член Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Прасковья Емельянова.

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Ноговицын отметил, что сторонники Партии «Единая Россия» — это мощное объединение активных, самодостаточных, неравнодушных людей, представителей различных социальных слоев, признанных лидеров общественного мнения.

— Институт сторонников – это важнейший инструмент и открытая площадка для диалога между гражданским обществом, партией и властью. Считаю, что у института сторонников большое будущее. Прежде всего, для нас, партийцев — это возможность расширить информирование населения на местах о деятельности Партии. С другой стороны, мы даем зеленый свет всем инициативам, идеям, которые идут от сторонников и гарантированно их рассматриваем на своих партийных заседаниях, реализуем через партийные проекты. Думаю, что это есть важный объединяющий фактор. Это основная сила, которая позволит нам вместе двигаться вперед и побеждать!

Председатель Якутского Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Антонина Григорьева сказала, что численность сторонников в Якутии превысила пятнадцать тысяч человек:

— Сторонники «Единой России» — это, «кузница кадров» для партии. Последние недели поступило еще 700 заявлений от жителей республики, желающих стать сторонниками. И сегодня мы принимаем в ряды сторонников семерых якутян, но за каждым из них стоят еще сто человек!

Нагрудные знаки сторонников вручены: инженер-исследователю Медицинской клиники Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Ивану Троеву, солист-вокалистке Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), отличнику культуры Республики Саха (Якутия) Наталье Кривошапкиной – Далаане, председателю Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия), руководителю Якутского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», председателю Молодежной общественной организации «Лига Саха КВН» Геннадию Охлопкову, актрисе Саха академического театра имени Платона Алексеевича Ойунского, актрисе Театра Олонхо, отличнику культуры Республики Саха (Якутия) Ирине Михайловой, романтику-добровольцу Антону Васильеву, известному дизайнеру Юрию Лукину, студент Якутского сельскохозяйственного техникума, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Дьоху» Дьулустану Говорову.

Перед собравшимися выступили известные люди Якутии, представители бизнес-сообществ, предприятий, спорт и социальную сферу.

Кандидат филологических наук, председатель Совета молодых ученых Республики Саха (Якутия), Стипендиат Президента Российской Федерации, отличник по молодежной политике Республики Саха (Якутия) Нинель Малышева и ведущий инженер по транспорту Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» Феликс Романов огласили обращение Восьмого Форума сторонников Партии.

из Обращения

VIII форума сторонников политической партии «Единая Россия»

10 марта 2018г.

Уважаемые якутяне!

Нам всем нужна единая и процветающая Россия! И всем нам дорогá любимая наша Родина – Республика Саха (Якутия)! «Наша республика не может быть экономически слабой, политически нестабильной, идеологически беззащитной, неграмотной, необразованной и нездоровой!» — говорил Егор Афанасьевич Борисов, Глава республики, и предложил в 2014г. свою Программу развития Якутии, где главная цель – высокое качество жизни якутян. Конечно, мы поддержали призыв Егора Афанасьевича, кому не хочется просто хорошо жить? Учить детей в современных школах и университетах, отвечающих федеральным стандартам, заботиться о своем здоровье в оснащенных высокотехнологичным оборудованием лечебных учреждениях, восторгаться талантом прославленных на всю страну деятелей культуры и искусства, гордиться вместе со всеми трудовой доблестью якутян, пользоваться изменяющимися к лучшему услугами всех сфер обслуживания населения – это сегодняшние жизненные реалии якутян.

В непростых экономических и внешних политических условиях выполнение государством всех обязательств перед своими гражданами было объявлено базовым принципом партии «Единая Россия». Качество жизни, здоровье и образование, уровень культуры, рост доходов и занятость граждан многонациональной России стали главными приоритетами государства.

Россия доказала всему миру способность защитить не только свои интересы, но и интересы других стран, обратившихся к ней за помощью. Мы гордимся, что наша страна проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику и «не торгует своим суверенитетом», как метко выразился Президент В.В. Путин.

Вслед за нашим Президентом мы говорим:

Мы шли, идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Наша сплоченность – самая прочная основа для дальнейшего развития. Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей семье, детям, всей стране, республике, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем, создавать Якутию, где будут счастливо жить и творить наши дети и внуки. Это время наших побед, нашего общего успеха, нашей совместной работы!

Объединимся, уважаемые якутяне, ради мира и развития!