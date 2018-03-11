АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-32
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.80
 70.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.03.2018, 0:55
Общество
Сегодня день рождения звезды эстрады и общественного деятеля
11.03.2018, 0:12
Культура & Образование
Видео
Аншлаг на первом сольнике Кости Степанова
10.03.2018, 23:52
Общество
В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»
10.03.2018, 23:18
Экология
Саха-канадского лесного бизона предложено включить в список фауны России
10.03.2018, 23:03
Общество
День православной книги в Якутске
10.03.2018, 19:43
Экология
Сахамин Афанасьев встретился с Сергеем Боярским
10.03.2018, 16:20
Общество
Прощание с Кириллом Алексеевым пройдет в Москве
10.03.2018, 15:40
Культура & Образование
Фотофакт
Монгольские художники дали мастер-классы в Якутске
10.03.2018, 15:15
Происшествия
В Чульмане супруги перечислили лже-покупателю 135 тысяч рублей
10.03.2018, 14:16
Общество
Некролог
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование
10.03.2018, 12:17
Культура & Образование
Анонс
Сегодня в Якутске оперетта «Собака на сене»
10.03.2018, 11:15
Желток
Видео
Варя Максима скоро станет лысой?
10.03.2018, 10:51
Общество
Фотофакт
Девушка-леопард справила 8 Марта со своей мамой
10.03.2018, 10:49
Происшествия
Резонанс
Прокуратура о смертельном  ДТП на территории Горного района
10.03.2018, 10:46
Общество
Студенты поддержат акцию «Фото на выборах» и поборются за iPhone X и iPad
10.03.2018, 9:15
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
10.03.2018, 8:00
Желток
Песня про туман
10.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 марта 2018
10.03.2018, 0:54
Общество
Сегодня юбилей именитого спортсмена
09.03.2018, 22:16
Общество
Александр Кошуков: За каждым успешным мужчиной стоят  мудрые женщины
09.03.2018, 20:38
Происшествия
Минздрав: Пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет
09.03.2018, 17:40
Происшествия
Следком Якутии озвучил подробности смертельного ДТП на Вилюйской трассе
09.03.2018, 17:30
Происшествия
МЧС: Пострадавшим оказывается психологическая помощь
09.03.2018, 17:20
Происшествия
Пятерых из девяти пострадавших в смертельном ДТП госпитализировали
09.03.2018, 17:10
Экономика
В улусах Якутии продолжится строительство аэропортов
09.03.2018, 16:58
Происшествия
Девять пострадавших в ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в больницу
09.03.2018, 16:30
Общество
Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Алексеева
09.03.2018, 16:15
Происшествия
Смертельное ДТП на Вилюйской трассе. Предварительно погибли четыре человека
09.03.2018, 15:40
Общество
Благотворительный десант в Олекминске
09.03.2018, 15:24
Общество
Егор Борисов: Кирилл Алексеев был настоящим патриотом, посвятившим жизнь развитию журналистики
09.03.2018, 15:12
Путешествия
Интервью
Ученый Виолетта Гассий о своей «северозависимости»
09.03.2018, 14:59
Экология
Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США
09.03.2018, 14:44
Экономика
Алексей Колодезников: Новый водозабор Якутска будет введён в строй в октябре 2018 года
09.03.2018, 14:30
Красота & Здоровье
В Якутске растет спрос на пластические операции
09.03.2018, 14:18
Общество
Окружная администрация выражает соболезнование
09.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Театр народов Севера представил премьеру на новой сцене
09.03.2018, 12:53
Общество
Названа предварительная причина смерти Кирилла Алексеева
09.03.2018, 12:40
Республика
В этом году в Тикси начинается строительство ветродизельного комплекса
09.03.2018, 12:20
Экономика
АЛРОСА продала алмазов и бриллиантов на 1 миллиард долларов
09.03.2018, 12:16
Общество
Некролог
Ушел из жизни исследователь тюркского мира Мурад Аджи
09.03.2018, 12:00
Общество
В Якутске три дня будут ловить пьяных водителей
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
09.03.2018, 11:40
Общество
Якутия и Иркутская область проведут реконструкцию доставки царской почты
09.03.2018, 11:25
Экология
Свидание года
09.03.2018, 11:20
Происшествия
За отказ дать сигарету парень ударил и ограбил прохожего
09.03.2018, 11:09
Желток
Все девочки, 9 марта наступило
09.03.2018, 11:00
Культура & Образование
6 фильмов, которые помогут «понять» женщину
09.03.2018, 10:50
Красота & Здоровье
Фотофакт
Этно-группа Айархаан
09.03.2018, 10:40
Столица
На площади Ленина открылся каток
09.03.2018, 10:20
Экология
Фотофакт
Якутяне оккупировали природный парк Ленские столбы
09.03.2018, 10:00
Происшествия
Список погибших в Сирии, в котором значился якутянин, скорее всего, является недостоверным
09.03.2018, 9:40
Общество
Видео
Спецоперация мужчин в форме: якутянок приятно удивили
09.03.2018, 9:20
Общество
Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта в Якутске
09.03.2018, 9:10
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутские фильмы победили в номинациях Международного кинофестиваля «Дух огня»
09.03.2018, 9:00
Происшествия
В Нюрбинском районе загорелся дом
09.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 9 марта 2018
09.03.2018, 0:53
Общество
Сегодня день рождения скульптора и главного редактора
08.03.2018, 23:41
Желток
Фотофакт
Драгоценное поздравление
08.03.2018, 18:51
Общество
Фотофакт
Депутат Владимир Аммосов вручил якутские тюльпаны студенткам ЯГСХА и жительницам Автодорожного округа
08.03.2018, 17:46
Желток
Фотофакт
В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача
08.03.2018, 15:22
Желток
Фотофакт
Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной
08.03.2018, 13:07
Сахалыы
Видео
Поздравление с Международным женским днем от Федота Тумусова!
08.03.2018, 12:17
Республика
Избирательные комиссии Якутии начали поквартирный обход
08.03.2018, 11:57
Происшествия
Фотофакт
В Якутии машина с пятью пассажирами застряла во льду
08.03.2018, 10:52
Желток
Видео
10-летний мальчик изумил публику на республиканском турнире
08.03.2018, 10:33
Столица
Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров
08.03.2018, 10:00
Столица
Опыт Якутска признан передовым на Дальневосточном форуме
08.03.2018, 9:29
Общество
В Зале Республики названы имена лучших женщин Якутии
08.03.2018, 9:10
Экономика
Бизнес без барьеров: упрощены процедуры в сфере строительства и энергетики
08.03.2018, 9:01
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
08.03.2018, 8:59
Общество
Поздравление главы Якутска Айсена Николаева с 8 марта
08.03.2018, 8:57
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 8 марта
Архив новостей
Общество
10 марта 2018, 23:52
226

В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»

10 марта во Дворце спорта «50 лет Победы» прошел  VIII Форум сторонников Партии «Единая Россия», с участием депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Председателя Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергея Михайловича Боярского.

В работе Форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев, Секретарь Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Ноговицын, председатель Якутского Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева, партийные лидеры, руководители крупнейших общественных организаций Якутии, представители городов и  улусов Якутии, учреждений и предприятий г. Якутска, студенты высших и средних учебных заведений, члены ОО «Молодая Гвардия» «Единой России».

Партийное мероприятие также посетили почетные гости республики — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, многократный призер чемпионатов мира, 7-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, вице-президент Федерации дзюдо России, доверенное лицо кандидата на пост Президента России Владимира Владимировича Путина Тамерлан Тменов и российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Лондона 2012 года в весовой категории до 60 кг. Арсен Галстян.

Депутат Госдумы вручил якутянам Благодарственные письма от Центрального координационного совета сторонников партии. За вклад в развитие института сторонников партии «Единая Россия» награждены и.о. ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», член Президиума Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Евгения Михайлова, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), член Президиума  Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Людмила Вербицкая, директор Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина» города Якутска, член Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Антонина Кычкина, Почетный Президент Правления Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации общества «Знание» России, член Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Василий Иванов, заместитель Главы Муниципального района «Амгинский улус» Республики Саха  (Якутия), член Якутского Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Прасковья Емельянова.

 

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Ноговицын отметил, что сторонники Партии «Единая Россия» —  это мощное объединение активных, самодостаточных, неравнодушных людей, представителей различных социальных слоев, признанных лидеров общественного мнения.

— Институт сторонников  – это важнейший инструмент и открытая площадка для диалога между гражданским обществом, партией и властью. Считаю, что у института сторонников большое будущее. Прежде всего, для нас, партийцев — это возможность расширить информирование населения на местах о деятельности Партии. С другой стороны, мы даем зеленый свет всем инициативам, идеям, которые идут от сторонников и гарантированно их рассматриваем на своих партийных заседаниях, реализуем через партийные проекты. Думаю, что это есть важный объединяющий фактор. Это основная сила, которая позволит нам вместе двигаться вперед и побеждать!

Председатель Якутского Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Антонина Григорьева сказала, что численность сторонников в Якутии превысила пятнадцать тысяч человек:

— Сторонники «Единой России» — это, «кузница кадров» для партии. Последние недели поступило еще 700 заявлений от жителей республики, желающих стать сторонниками. И сегодня мы принимаем в ряды сторонников семерых якутян, но за каждым из них стоят еще сто человек!

Нагрудные знаки сторонников вручены: инженер-исследователю Медицинской клиники Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Ивану Троеву, солист-вокалистке  Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), отличнику культуры Республики Саха (Якутия) Наталье Кривошапкиной – Далаане, председателю Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия), руководителю Якутского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», председателю Молодежной общественной организации «Лига Саха КВН» Геннадию Охлопкову, актрисе Саха академического театра имени Платона Алексеевича Ойунского, актрисе Театра Олонхо, отличнику культуры Республики Саха (Якутия) Ирине Михайловой, романтику-добровольцу Антону Васильеву, известному дизайнеру Юрию Лукину, студент Якутского сельскохозяйственного техникума, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Дьоху» Дьулустану Говорову.

Перед собравшимися выступили известные люди Якутии, представители бизнес-сообществ, предприятий, спорт и социальную сферу.

Кандидат филологических наук, председатель Совета молодых ученых Республики Саха (Якутия), Стипендиат Президента Российской Федерации, отличник по молодежной политике Республики Саха (Якутия) Нинель Малышева и ведущий инженер по транспорту Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» Феликс Романов огласили обращение Восьмого Форума сторонников Партии.

 

из Обращения

VIII форума сторонников политической партии «Единая Россия»

10 марта 2018г.

Уважаемые якутяне!

Нам всем нужна единая и процветающая Россия! И всем нам дорогá любимая наша Родина – Республика Саха (Якутия)! «Наша республика не может быть экономически слабой, политически нестабильной, идеологически беззащитной, неграмотной, необразованной и нездоровой!» — говорил Егор Афанасьевич Борисов, Глава республики, и предложил в 2014г. свою Программу развития Якутии, где главная цель – высокое качество жизни якутян. Конечно, мы поддержали призыв Егора Афанасьевича, кому не хочется просто хорошо жить? Учить детей в современных школах и университетах, отвечающих федеральным стандартам, заботиться о своем здоровье в оснащенных высокотехнологичным оборудованием лечебных учреждениях, восторгаться талантом прославленных на всю страну деятелей культуры и искусства, гордиться вместе со всеми трудовой доблестью якутян, пользоваться изменяющимися к лучшему услугами всех сфер обслуживания населения – это сегодняшние жизненные реалии якутян.

В непростых экономических и внешних политических условиях выполнение государством всех обязательств перед своими гражданами было объявлено базовым принципом партии «Единая Россия». Качество жизни, здоровье и образование, уровень культуры, рост доходов и занятость граждан многонациональной России стали главными приоритетами государства.

Россия доказала всему миру способность защитить не только свои интересы, но и интересы других стран, обратившихся к ней за помощью. Мы гордимся, что наша страна проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику и «не торгует своим суверенитетом», как метко выразился Президент В.В. Путин.

Вслед за нашим Президентом мы говорим:

Мы шли, идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Наша сплоченность – самая прочная основа для дальнейшего развития. Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей семье, детям, всей стране, республике, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем, создавать Якутию, где будут счастливо жить и творить наши дети и внуки. Это время наших побед, нашего общего успеха, нашей совместной работы!

Объединимся, уважаемые якутяне, ради мира и развития!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресса Единая Россия.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.03.2018, 15:22
Желток
Фотофакт
Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной
05.03.2018, 13:42
Желток
Эксклюзив
Названа истинная причина аренды внедорожника для спикера Саввинова
08.03.2018, 17:46
Желток
Фотофакт
В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача
08.03.2018, 10:33
Столица
Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров
07.03.2018, 0:51
Общество
Сегодня день рождения главного редактора
08.03.2018, 9:29
Общество
В Зале Республики названы имена лучших женщин Якутии
07.03.2018, 0:16
Культура & Образование
Успешно завершилась зональная деловая игра «МИНИСТР» для участников из  Алдана
05.03.2018, 3:01
Республика
Скандал
Скандал между администрацией и депутатами Усть-Алданского улуса — СМИ
08.03.2018, 8:00
Экология
Фотофакт
Целующиеся скалы
08.03.2018, 9:10
Экономика
Бизнес без барьеров: упрощены процедуры в сфере строительства и энергетики
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Культура & Образование
11.03.2018

Аншлаг на первом сольнике Кости Степанова

Общество
10.03.2018

День православной книги в Якутске

Общество
10.03.2018

Студенты поддержат акцию «Фото на выборах» и поборются за iPhone X и iPad

Желток
10.03.2018

Песня про туман

Некролог
Общество
09.03.2018

Ушел из жизни исследователь тюркского мира Мурад Аджи

Некролог
Общество
09.03.2018

Ушел из жизни известный якутский журналист

Экология
09.03.2018

Свидание года

Желток
09.03.2018

Все девочки, 9 марта наступило