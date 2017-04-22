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В Якутске состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню местного самоуправления

21 апреля во Дворце Детского творчества состоялся праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления в РФ. Торжественное событие завершило ряд мероприятий, посвященных профессиональному празднику органов местного самоуправления.

Гостей и участников вечера, ветеранов муниципальной службы от имени руководства города, Якутского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления и депутатов поздравил Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

Он отметил важность и актуальность празднования этой даты – «Сегодня День местного самоуправления – это не только праздник муниципальных служащих, но и всех жителей города. Он был учрежден в стране совсем недавно, но у нас уже сложилась традиция отмечать его объединяющими людей событиями и добрыми делами. В этот день мы чествуем лучших и уважаемых представителей местного самоуправления, а также всех тех, кто вложил тепло своих сердец, силы и талант в процветание родного города. Этот день дает нам повод подвести итоги работы и увидеть дальнейшие шаги, позволяет лучше понять необходимость сотрудничества со всеми, кто хочет видеть свою малую Родину лучшим местом для работы, профессиональной и духовной самореализации, и активно пытается достичь этой цели. Если в сердце каждого жителя будут жить любовь и патриотизм к родному городу, местное самоуправление станет прочным фундаментом развития столицы, республики и всей страны», — отметил в своем выступлении Александр Саввинов.

От имени руководства республики с приветственным адресом выступил руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Василий Сапсай. «С первых дней становления и развития местного самоуправления администрация города и депутаты в числе первых брали на себя ответственность в решении вопросов, определенных федеральным и республиканским законодательством. Приятно отмечать, что из года в год столица меняет свой облик. Существенно улучшились транспортная инфраструктура, связь и многие другие отрасли. Уверен, Якутск и дальше будет развиваться, и держать заданный темп. В этом заслуга представителей органов местного самоуправления и жителей города».

От имени ветеранов отрасли поздравила кавалер Ордена «Полярная звезда», заслуженный работник народного хозяйства РСФСР и ЯАССР Прасковья Федорова.

Государственными наградами за многолетний труд и вклад в развитие местного самоуправления было отмечено 15 человек. Были подведены итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа «г. Якутск», по результатам которого 3 место получили начальник отдела экономического развития и программно-целевого управления Департамента экономики Кирилл Лазарев, начальник отдела информатизации Департамента имущественных и земельных отношений Сергей Ларионов. Дипломом 2 степени награждена главный специалист отдела текущего контроля Управления обеспечения деятельности Окружной администрации Елена Черепанова. Победителем конкурса признана заместитель начальника Правового департамента Окружной администрации г. Якутска Жанна Якименко.

«У меня этот год юбилейный – 10 лет работы в Окружной администрации г. Якутска. Пришла сюда совсем молодой, в 24 года. Работа в Правовом департаменте обязывает разбираться во всем, быть умным, хорошо подкованным в любой сфере и знать все законы. Вместе с тем, это творческая и интересная работа, где нужно общаться с большим количеством людей. В Правовом департаменте работаю 5 лет. Очень рада победе, не ожидала, что выиграю. Хочу поздравить коллег с праздником. Все в наших руках. Вместе сделаем город только лучше», — говорит победительница.

В этот вечер с концертными номерами выступили работники Окружной администрации, структурных подразделений, округов и пригородов. «Человек должен обязательно творить и раскрывать свои таланты, они есть у каждого», — считает заместитель начальника Управления культуры и духовного развития Лариса Андреева. «В Окружной администрации работаю 19 лет. Работа сложная, потому что мы всегда находимся на виду, трудимся во благо горожан. Это большая ответственность и важная миссия. Все наши мероприятия, достижения, всевозможные фестивали и конференции, которые проходят каждый год – это результат работы целой команды. Хочу пожелать коллегам бодрости духа, чтобы раскрывали в себе таланты и творческие способности, ведь человек – творец своей души и жизни. По образованию я режиссер, а сегодня вышла на сцену и спела песню. Совершить этот поступок меня побудил образцовый оркестр народных инструментов Дворца детского творчества, который сегодня аккомпанировал мне. Оркестр был создан в 1956 году одним из первых в г. Якутске и имеет богатую, славную историю. Замечательный коллектив. Здесь занимаются дети из многодетных и малоимущих семей. Они часто выезжают на конкурсы. Скоро собираются в очередную поездку, и мы решили помочь им, собрав средства».

Основным событием праздничной программы стал благотворительный аукцион. Разнообразные сувениры, авторские изделия, картины, необычные торты и другие интересные предметы, представленные на выставке, составили коллекцию лотов аукциона. Собранные средства от аукциона будут направлены на оплату перелета и организационных расходов оркестра народных инструментов Дворца детского творчества.

Перед началом праздничного мероприятия в фойе Дворца детского творчества была представлена выставка «История города Якутска», собравшая уникальные экспонаты из восьми музеев столицы.

«Мы живем и работаем во благо людей. Раз в году принимаем поздравления с профессиональным праздником. Коллегам хочу пожелать успехов в работе, чтобы больше уделяли времени своей семье, здоровья, счастья, мира и радости. Творите добро на благо горожан и нашей родной столицы», — поздравляет начальник администрации с. Табага Елизавета Служеникина.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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