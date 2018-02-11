В Якутске состоялся праздник встречи Солнца

Традиционный обрядовый праздник арктических народов впервые провели на площади Ленина в Якутске. Гости встречи Солнца смогли увидеть театрализованное представление, поучаствовать в северных спортивных состязаниях и попробовать мясо оленя.

Встреча Солнца – праздник, который отмечается после зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня начинала увеличиваться. Накануне праздника оленеводы обязательно совершали перекочевку и устанавливали стойбище на новом месте.

Первый вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов севера РС (Я) Вячеслав Шадрин назвал встречу Солнца началом новой жизни: «Это традиционный праздник для нашей Арктики, для наших северных районов. Пусть Солнце ярко освещает наш путь! Пусть наши северные духи хранят вас и ваших близких».

«Ещё в конце января, как только забрезжил тоненький луч Солнца над Халарчинской тундрой, в Нижнеколымском районе отметили этот праздник. Дальше он прошел по всей Якутии, где проживают коренные малочисленные народы Якутии», — поделилась замминистра общества РС (Я) Лена Иванова.

Театрализованная сценка представляла собой национальный обрядовый танец и кормление духа огня. Далее на площадке спортивных игр начались традиционные состязания народов Севера: бег, прыжки через нарты, бег на снегоступах и т.д.

«Встреча Солнца» на площади Ленина была организована по инициативе клуба коренных малочисленных народов Севера Якутии «Яранга надежды» при доме дружбы народов и управления культуры и духовного развития.