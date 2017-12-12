В Якутске состоялся финал VII Республиканской олимпиады по предпринимательству среди школьников и молодежи

В преддверии Нового года, 8 декабря 2017 года в конференц-зале гостиницы «Азимут-отель ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» состоялся долгожданный финал VII Республиканской олимпиады по предпринимательству среди школьников и молодежи, ежегодно организуемый АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) под патронатом Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я). В этом году Олимпиада прошла в рамках Итогового конгресса Федеральной программы «Ты — предприниматель».

Программа «Ты — предприниматель» в этом году расширила образовательные мероприятия для молодежи с 14 до 30лет, направленные на популяризацию молодежного предпринимательства. Новая образовательная программа «Начни и совершенствуй свой бизнес» Международной организации труда привлекла более 1 700 молодых людей.

Ежегодно олимпиада привлекает все большее количество участников с целью создания условий для реализации предпринимательских идей для детей и молодежи. Школьники со школьной скамьи начинают осваивать навыки бизнеса становясь конкурентоспособной личностью, используя возможность развить лидерские качества, понимать социальную ответственность предпринимательства и предприимчивость, безусловно также это способствует их профессиональному самоопределению.

Отборочный тур прошел в новом формате — онлайн-тестирования, на сайте Бизнес-школы (http://schoolbusiness.ru/). В этом году поступило рекордное количество заявок — более 500 из 27 улусов республики. По итогам тестирования 200 участников отборочного тура прошли во второй тур и направили на экспертизу свои бизнес-проекты.

В номинации «Лучший школьный проект» победила МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова» с проектом «Школьный бизнес-инкубатор как условие самореализации успешной личности», которая является на данный момент одним из флагманов движения школьного бизнес-инкубирования.

В номинации «Предпринимательство школьников» победу одержал Степанов Айсен с проектом «Производство тротуарной плитки с применением инновационного фосфора», получив дельные советы и рекомендации экспертов, которые являлись действующими предпринимателями и ведущими в своем виде деятельности.

В номинации «Предпринимательство в сельской местности» лучшим стал Александров Александр с проектом «Изготовление деревянных развивающих игрушек на лазерно-гравировальном станке».

В номинации «Лучший проект школьного бизнес-инкубатора» первое место заняла Тастыгина Антонина, которая представила свой проект «Производство деревянных игрушек «Деревянные радости». Отрадно, что детские проекты направлены не только на зарабатывание денег, но и на решение социально-экономический проблем родной республики.

В номинации для школьников-индивидуальных предпринимателей «ЛучшийStartUp» первое место заняла Захарова Варя с действующим бизнес-проектом «Сублимационные услуги «Принт». Варя, несмотря на то, что учащаяся, является действующим субъектом малого и среднего предпринимательства. Бизнес зарегистрирован в марте 2017 года.

В номинации «Лучший молодежный бизнес-проект» выиграл «Центр дневного пребывания для пожилых людей «Древо жизни» студента Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Егорова Александра.

В состав экспертов наряду с опытными и успешными предприниматели республики вошли и молодые предприниматели — призеры и финалисты Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2017». Как отмечают эксперты Олимпиады, с каждым годом у молодежи растет интерес к бизнесу, появляются новые и интересные проекты, что дети начинают понимать ценность времени, ценность собственного труда как умственного так и физического, что они эти проекты не только пишут под чутким руководством, но и понимают суть проекта и реально пробуют реализовать их.

Нововведением этого года в рамках Олимпиады была работа выставки-продажи продукции школьных бизнес-инкубаторов. Посетители выставки смогли приобрести сувениры, бижутерию в национальном стиле; молочную и мясную продукцию; развивающие игрушки из дерева; якутский натуральный мед; шоколад ручной работы; мебель; постельное белье; картофельные чипсы, соления и варенияи другую продукцию, произведенную руками резидентов школьных бизнес-инкубаторов. Надеемся, это нововведение останется одной из хороших традиций олимпиады.