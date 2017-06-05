В преддверии празднования Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога РФ, 4 июня, в Якутске состоялся экологический велопробег-субботник. Мероприятие организовано Министерством охраны природы РС(Я) при поддержке ГО «город Якутск», Управы Автодорожного округа, Управления ГИБДД МВД по РС(Я) и Федерации велосипедного спорта РС(Я).

30 велосипедистов во главе с министром охраны природы РС(Я) Сахамином Афанасьевым и заместителем министра Эдуардом Пихтиным стартовали с площади Орджоникидзе и проехали 9,5 км до Птицефабрики. Несмотря на то, что в этом районе субботники проводились уже несколько раз, мусора было более чем достаточно: за 3 часа веллеры собрали около 80 мешков мусора!

В своей приветственной речи Сахамин Миланович отметил, что экологический велопробег-субботник отныне станет ежегодной акцией:

«2017 год проходит под эгидой Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России и с этого момента данное мероприятие станет доброй традицией. Минприроды Якутии совместно с Федерацией велосипедного спорта ежегодно будет устраивать велопробег-субботник», — сказал он.

Далее министр добавил, что каждый велосипедист, по сути – эколог, ведь отдавая предпочтение велосипеду, он уже вносит свой вклад в дело охраны окружающей среды.

«Как известно, велосипед не вырабатывает вредные выхлопы, не занимает много места и дарит своему хозяину здоровье и крепкие мышцы. Отрадно видеть, что на наших улицах велосипедистов становится все больше».

Необходимо отметить, что место для субботника было выбрано не случайно: 18 июня на территории Птицефабрики будет проведен масштабный фестиваль велосипедистов «Реактив байк Фест». Впервые он был организован в прошлом году, тогда на местности Чочур Мыраан фестиваль собрал более 200 любителей велосипедов.