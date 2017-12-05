В Якутске состоялось Торжественное заседание юридической общественности, посвященное Дню юриста

4 декабря в Якутске, в Доме Правительства Республики Саха (Якутия), под председательством Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Председателя Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Ким-Кимэн состоялось Торжественное заседание юридической общественности, посвященное Дню юриста.

В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти Республики Саха (Якутия), федеральных территориальных органов государственной власти, представители юридического образования и науки, юридического сообщества, адвокаты, нотариусы, ветераны юриспруденции и студенты.

С основным докладом на торжественном заседании выступил профессор-исследователь Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор юридических наук, профессор Дмитрий Николаевич Миронов, в котором он отметил о необходимости комплексного перехода от «бумажного» к «живому» праву.

«Наша основная задача, чтобы право в нашей жизни стало жизненным правом, которое не ограничивает, а предоставляет возможность реализовывать каждому его повседневные дела»,- отметил он. Также он высказал мнение о том, что право не должно разделять общество на могущественных и остальных.

Отдельно в своем докладе Дмитрий Миронов остановился на роли юридического сообщества и высказал мнение о том, что в России должно быть сформировано некое «сословие» юристов, представители которого должны иметь своё мнение, свою корпоративную идеологию, свои представления о развитии общества, тем самым влиять на реализации идей и принципов правового государства.

Дмитрий Миронов указал на необходимость правильного понимания статей Конституции Российской Федерации и их реализации не должна включать в себя дифференциацию в обществе, которая фактически закрепилась в обществе на основе обыденного правопонимания.

Для этого, по его мнению, необходимо использовать традиции норм морали в нормотворчестве, которое позволит правильно конституционализировать общественные отношения, в том числе через нормы Конституции Республики Саха (Якутия).

Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Ким-Кимэн в своем выступлении отметил роль и значение деятельности Ассоциации юристов России для общества, государства и юридического сообщества. «Спустя почти 12 лет после создания, Ассоциация юристов России объединяет в себе многотысячное, сильное и успешное сообщество по всей стране, на которое возлагаются задачи по достижению самой главной цели современной демократии – соблюдению прав граждан и охраняемых законом интересов.

Из года в год Ассоциация юристов России крепнет и расширяет направления своей работы. Очевидно, что ожидания общества от объединения юристов, потребность в наших инициативах настолько велика, что требует активного развития нашей организации. В настоящее время важнейшим направлением работы Якутского регионального отделения является создание местных отделений Ассоциации юристов России в Республике Саха (Якутия). Наше отделение должно окрепнуть организационно, чтобы не только жители столицы, но и всех районов Якутии ощутили позитивное влияние объединения юристов, чтобы коллеги в муниципальных образованиях республики активно включились в нашу общую работу», — отметил он.

Особую роль юридического сообщества республики он отметил в работе и успешном проведении двух Съездов юристов Республики Саха (Якутия) – мероприятий, которые все еще не имеют аналогов по всей стране. «Заложенная традиция проведение Съездов юристов помогает нам, что называется «сверить часы» и обозначить новые цели и задачи».

Также Александр Ким-Кимэн рассказал о прошедшем с 30 ноября – 1 декабря т.г. в Москве IV Юридическом форума стран БРИКС, в котором приняли участие юристы Ассоциации юристов России и юристы стран БРИКС. «Хочу особо отметить, что в рамках данного крупного мероприятия состоялось расширенное заседание Ассоциации юристов России с участием руководителей региональных отделений АЮР, где мы рассмотрели вопросы развития и повышения эффективности деятельности нашей Ассоциации. Знаменательно то, что в рамках данного заседания состоялась презентация книги об итогах второго Съезда юристов Якутии. Нам очень приятно то, что наш опыт востребован и является интересным для других региональных отделений АЮР». Он также проинформировал коллег о прошедшей 1 декабря т.г. ежегодной Торжественной церемонии вручения премии «Юрист года – 2017», которая учреждена Указом Президента Российской Федерации.

В заключении своего выступления Александр Ким-Кимэн отметил, что в текущем году юридическое сообщество республики проделало значительную работу. «Нам еще предстоит провести Торжественное заседание, посвященное важному событию в истории страны – Дню Конституции России, которой в 2018 году исполниться 25 лет.

«Уважаемые коллеги! Хочу заострить Ваше внимание на то, что в следующем, 2018 году, мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Поэтому представители нашего юридического сообщества должны проводить наши мероприятия под эгидой 25 летия Конституции России – Основного закона страны, где каждый из нас должен ответить на вопрос «А, что я сделал для реализации основных конституционных положений?» для того, чтобы реально участвовать в строительстве действительно демократического, правового, федеративного и социального государства. Также в следующем году нам предстоит участвовать в выборах главы государства – Президента Российской Федерации, а также в выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) и сформировать высший законодательный, представительный и контрольный орган государственной власти республики – Государственное Собрание (Ил Тумэн). В этой связи хочу обратиться к молодежи и ко всем жителям нашей северной республики с призывом принять активное участие в этих важнейших мероприятиях и прийти на избирательные участки, а также добиваться, чтобы представители юридического сообщества были представлены высшем законодательном органе республики», — сказал он.

В своем выступлении Министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолий Бравин отметил важность значения профессии юриста в жизни государства и общества, и рассказал о проделываемой юридическим сообществом республики работе в рамках Дня юриста и Дня Конституции России. Также он отметил инициативу Ассоциации юристов России по проведению первого Всероссийского юридического диктанта, который пройдет по всей стране 9 декабря в 10.00 часов по московскому времени.

С информацией о деятельности и положительном опыте работы Намского местного отделения Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России выступил Дмитрий Жирков. Он рассказал о работе по оказанию бесплатной юридической помощи в улусе, участии в грантовой работе и вовлечении юристов разных профессий в деятельность Ассоциации юристов России, а также о том что в следующем году в селе Намцы откроет свои двери Дом юриста, где будут проводиться дни оказание бесплатной юридической помощи, встречи с известными юристами, а также проводиться лекции и уроки для студентов и школьников.

Также с поздравлениями коллег – юристов выступили: Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия), Первый заместитель Председателя Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Сардана Гурьева, Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Заместитель Председателя Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Ольга Романова, заведующая кафедрой конституционного, муниципального и международного права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Альбина Степанова, студент юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, Председатель Совета молодых юристов Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Армен Казарян, сопредседатель Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия) Нарыйя Березкина.

По сложившейся традиции Анатолий Бравин, Александр Ким-Кимэн и Ольга Романова вручили отличившимся юристам республики государственные награды и почетные дипломы ЯРО Ассоциации юристов России и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).