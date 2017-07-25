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Культура & Образование
25 июля 2017, 22:33
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В Якутске состоялось торжественное открытие Центральной приемной комиссии

Сегодня, 25 июля, начала работу Центральная приемная комиссия учреждений среднего профессионального образования республики. Центральная приемная комиссия открыла свои двери для всех абитуриентов в здании Якутского индустриально-педагогического колледжа по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 55.

На торжественном открытии участников и абитуриентов поприветствовал заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Андрей Попов.

«Отрадно, что работа Центральной приемной комиссии стала доброй традицией. Это мероприятие важно, прежде всего, для самих абитуриентов, потому что они получают возможность узнать об образовательных учреждениях среднего профобразования республики, находящихся в отдаленных улусах, не выезжая за пределы города.  Сегодня здесь представлено 14 учебных заведений из улусов и городов нашей республики. Примечательно, что в этом году по сравнению с прошлым годом план приема увеличился более чем на 100 мест, а также открыто 15 новых профессий и специальностей. Правительство республики уделяет большое внимание привлечению местного населения в промышленность, в связи с этим это мероприятие является очень важным для обеспечения отраслей нашей экономики квалифицированным кадрами», — отметил Андрей Попов.

С 25 июля по 25 августа у поступающих будет возможность получить подробную информацию не только об образовательных учреждениях, но и о правилах приема, обучения и проживания.

Напомним, что для удобства граждан во время работы Центральной приёмной комиссии работает телефон  «горячей линии» приемной кампании:  8(4112)50-60-44. Кроме того, абитуриенты и их родители могут дистанционно задать интересующий их вопрос на форуме «Учеба».

С более подробной информацией о контрольных цифрах приема можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)https://minobr.sakha.gov.ru/.

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я). Фото: ЯСИА
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