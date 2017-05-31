В Якутске состоялось открытие мемориальной доски градоначальнику

30 мая в столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся государственном деятеле, многие годы руководившем городом Якутском, Владиславе Павловиче Шамшине. Мемориальная доска установлена на фасаде жилого дома по ул. Орджоникидзе 45/1, где жил Владислав Шамшин, и приурочена к его 80-летию.

В церемонии приняли участие глава города Якутска Айсен Николаев, заместитель председателя Якутской городской Думы Семен Филиппов, заместитель директора представительства АК «АЛРОСА» в Якутске Виталий Басыгысов, ветеран государственной службы, Почетный гражданин РС (Я) Климент Иванов, представители общественности, ветераны государственной службы, молодежь и жители Якутска.

Специально к торжественному мероприятию в столицу прилетела вдова Владислава Павловича Антонина Ивановна с сыном Александром.

Кавалер Ордена Знак Почета, Ордена Трудового Красного Знамени, председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, председатель Совета министров ЯАССР, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР Владислав Павлович Шамшин всю свою жизнь посвятил Якутии и сделал очень многое для развития нашей республики и ее столицы.

Айсен Николаев поблагодарил Антонину Ивановну за приезд в город Якутск. «Владислав Павлович – один из тех людей, кто руководил нашим городом в советский период, с 1973 по 1984 годы. Это время стало бурным периодом развития города. Тогда в Якутске строились пятиэтажные дома, впервые появились девятиэтажки. Построены многие социальные и культурные объекты, театры, дома культуры, которые служат горожанам и по сей день. Он простым и доступным языком объяснял подходы к развитию города и к его управлению. Сегодня мы воплощаем его советы в жизнь. То, что город растет и развивается, это лучшая дань его памяти, а мемориальная доска будет напоминать горожанам об этом славном человеке», — отметил глава города.

«Владислав Павлович был талантливым организатором, многие годы возглавлял Жатайский судоремонтный завод, потом перешел на партийную работу, курировал сферу промышленности, строительства, освоения природных месторождений, занимался ключевыми вопросами экономического развития республики. Был назначен Председателем Совета Министров ЯАССР. Непосредственно под его руководством разработаны предложения по социально-экономическому развитию Якутии в составе Дальневосточного экономического региона, концепция по переходу республики на самоуправление и самофинансирование и многое другое», — вспоминает коллега и соратник, ветеран государственной службы, Почетный гражданин РС (Я) Климент Иванов.

Антонина Ивановна, в свою очередь, рассказала о последнем этапе жизни мужа, когда он ушел с государственной службы и занялся проблемой развития гранильного производства республики. «Это был один из интересных периодов его жизни. Владислав Павлович азартно, творчески, очень вдохновенно относился к своей работе, был знаком и дружил со многими людьми. Был организованным, дисциплинированным, честным. Несмотря на занятость, всегда находил время для семьи и детей. Был творческим: писал стихи и исторические очерки, картины, которые раздавал потом друзьям. Якутия помогла раскрыться всем его способностям и стала для нас настоящим домом. Я очень рада, что город помнит и чтит его память», — отметила Антонина Ивановна. Она выразила большую благодарность руководству республики, города, а также представительству АК «АЛРОСА», друзьям и соратникам Владислава Павловича за поддержку, благодаря которой в юбилейный для ее мужа год состоялось открытие мемориальной доски, а также выпущена книга в память о нем.

После церемонии открытия гостей пригласили в сквер, где в память об этом событии были посажены саженцы деревьев.