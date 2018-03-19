В Якутске состоялось открытие III межрегиональной выставки-ярмарки «Мир Арктики»

19 марта на площади Ленина в Якутскес состоялось торжественное открытие III межрегиональной выставки–ярмарки «Мир Арктики», приуроченной ко Дню Арктики в Якутии и VII съезду коренных малочисленных народов Севера республики. От имени руководства региона якутян поздравил заместитель председателя правительства Михаил Гуляев.

Как он напомнил, открытие выставки проходит в День Арктики в Якутии, учрежденный в 2014 году главой республики Егором Борисовым. Первым делом Михаил Гуляев поблагодарил жителей крупнейшего субъекта страны за активное участие в выборах Президента РФ и поддержку действующего главы государства Владимира Путина. Вице-премьер выразил уверенность, что курс на развитие Арктики, начатый путиным при поддержке субъектов Арктической зоны России, получит свое дальнейшее развитие, и Якутия претворит в жизнь все намеченные планы.

Вице-премьер отметил, что открытие выставки предваряет начало работы важнейшего события в сфере реализации государственной национальной политики республики – VII съезда коренных малочисленных народов Севера республики, который пройдет с 20 по 21 марта. В эти дни 119 делегатов съезда со всех районов проживания КМНС съезжаются в столицу республики для того, чтобы представить лучшие образцы народного творчества и мастерства.

Михил Гуляев поприветствовал в столице гостеприимной Земли Олонхо гостей из Амурской области, Красноярского и Хабаровского краёв, делегации Абыйского, Алданского, Анабарского, Булунского, Жиганского, Момского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Майского улусов. «Многие участники являются носителями родных языков и уникального духовного наследия коренных малочисленных народов Севера, вносят бесценный вклад в сохранение культурного многообразия России, развитие северной культуры», — сказал заместитель председателя правительства.

III межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики» проходит с 19 марта по 21 марта на площадке Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. В течение двух дней участники из арктических регионов РФ продемонстрируют уникальные изделия, особенности декоративно–прикладного искусства своих субъектов, современные тенденции народно–художественных промыслов, продукцию коренных народов Арктики.

От имени амурских эвенков выступила председатель родовой общины «Юктэ» поселка Боленак Зейского района Амурской области Елена Колесова. В своем приветствии она сообщила, что сегодня на амурской земле проживает 1200 эвенков. Также гостей и жителей столицы с открытием выставки-ярмарки поздравили первый заместитель председателя Ил Тумэна Анатолий Добрянцев, председатель постоянного Комитета по делам Арктики и вопросам КМНС Ил Тумэна Елена Голомарева, председатель Государственного Комитета РС(Я) по делам Арктики Прокопий Николаев, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Лена Иванова и другие.