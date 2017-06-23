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В Якутске состоялась встреча региональных отделений ВСМС Дальнего Востока

23 июня состоялась рабочая встреча руководителей региональных отделений Всероссийского Совета местного самоуправления Дальневосточного федерального округа. По приглашению заместителя Председателя Всероссийского совета местного самоуправления по ДФО, председателя регионального совета Якутского регионального отделения ВСМС, председателя Якутской городской Думы Александра САВВИНОВА на это мероприятие приехали представители региональных отделений ВСМС Сахалинской и Магаданской областей, Чукотки, чтобы обсудить актуальные вопросы местного самоуправления, организацию дальнейшего сотрудничества.

В рабочей встрече приняли участие Наталья ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА, руководитель РИК, начальник правового управления администрации Хасынского городского округа Магаданской области, Владимир ЗАЙЦЕВ, заместитель председателя городской Думы города Южно-Сахалинска Сахалинской области, Олег ЛОГАЧЁВ, председатель комитета по регламенту и местному самоуправлению Сахалинской области, Николай ЛЕВАНОВ, глава администрации городского округа «Певек» Чукотского автономного округа, Василий САПСАЙ, руководитель департамента МСУ Администрации главы и правительства РС(Я), Анатолий КИСТЕНЕВ, председатель Совета муниципальных образований РС(Я), глава ГО «Жатай», члены Регионального совета и руководители местных отделений ЯРО ВСМС.
Заместитель председателя Всероссийского Совета местного самоуправления по Дальневосточному Федеральному округу Александр Саввинов выступил с докладом о многолетнем опыте работы Якутского регионального отделения ВСМС, подчеркнув, что оно по праву считается одним из старейших и активных в стране. Он рассказал о проведении выездных семинаров для районных депутатов, которые направлены на повышение их квалификации, ознакомление с нововведениями в законодательстве. Так же он сообщил, что Спартакиада депутатов всех уровней с каждым годом набирает популярность, способствуя сплачиванию всего депутатского корпуса республики. Остановился он и на актуальных проблемах местного самоуправления, которые поднимает Якутское региональное отделение ВСМС на всех уровнях, в том числе продвигая их законодательное решение.

Об опыте работы Горного местного отделения ЯРО ВСМС, который признан лучшим местным отделением Якутии по итогам 2016 г., рассказал его руководитель Алквиад ТАРАСОВ, председатель Районного Совета депутатов МО «Горный улус». С докладом о муниципальной практике «Краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk» выступила его руководитель Маргарита ПОПОВА, о комплексном освоении территории квартала энергоэффективных домов в городском округе «Жатай» сообщил Дмитрий ЯНЫГИН. Оба проекта были награждены на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, и опыт их работы вызвал большой интерес не только у гостей-дальневосточников, но и у представителей местных отделений ВСМС, которые задали вопросы докладчикам.
Далее гости посетят национальный праздник «Ысыах Туймаады», затем в составе одной делегации во главе с Александром Саввиновым они отбудут на III всероссийскую Конференцию «Местное самоуправление: служение и ответственность» в г.Нефтеюганске.

Александр САВВИНОВ, заместителя Председателя Всероссийского совета местного самоуправления по ДФО, председателя регионального совета Якутского регионального отделения ВСМС, председателя Якутской городской Думы:

— Сегодня мы провели рабочую встречу с региональными отделениями ВСМС Сахалина, Магадана и Чукотки. Прежде всего, мы обсудили задачи и цели нашего сотрудничества в рамках дальневосточного региона, организацию совместной работы по развитию местного самоуправления на территории Дальнего Востока.


Олег ЛОГАЧЁВ, председатель комитета по регламенту и местному самоуправлению Сахалинской области:

— Когда мы говорим о развитии местного самоуправления, надо помнить, что его можно развивать совместными усилиями, обмениваясь опытом друг с другом.
Сегодняшнее мероприятие показало, что нам есть, что перенять в Якутии. Очень заинтересовал «Народный бюджет», мы возьмем всю «нормативку» и попробуем реализовать этот проект у себя в Южносахалинске. Это очень хорошая идея, которая успешно у вас воплощается. Так же нас заинтересовало строительство энергоэффективного жилого квартала. Самое главное, что мы здесь, перенимаем друг у друга опыт, и мы это сделаем!

Владимир ЗАЙЦЕВ, заместитель председателя городской Думы города Южно-Сахалинска Сахалинской области:

— Согласен с коллегами, что наша встреча получилась очень полезной, продуктивной и познавательной. Хотелось бы, чтобы и на Сахалине доминировали такие традиции местного самоуправления. Для нас это большой опыт, у вас есть чему поучиться. С удовольствием будем взаимодействовать с нашим дальневосточным руководителем ВСМС в части обмена опытом муниципальными практиками и налаживания системы местного самоуправления.
Для себя отмечу, что впервые узнал, что Сахалин, оказывается, в шутку называют восточной территорией Республики Саха, и в Якутию я просто влюбился.

Николай ЛЕВАНОВ, глава администрации городского округа «Певек» Чукотского автономного округа:

— Я впервые в Якутске и нашел здесь много удивительного для меня. Хотя у нас, на Чукотке, тоже вечная мерзлота, и это тоже Заполярье с его суровым климатом, но меня удивили многоэтажные дома и асфальтобетонное покрытие дорог, мы применяем несколько иную технологию. Удивило еще, что у вас растут деревья в отличие от нас.

Наталья ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА, руководитель РИК, начальник правового управления администрации Хасынского городского округа Магаданской области:

— Меня поразило, как вы относитесь к своей земле, к своим традициям. Хочу выразить глубочайшее уважение вашим муниципальным служащим, руководителям местного самоуправления за то, как они сплочены и объединены, и действуют совместно. Это очень важно, ведь местное самоуправление – это когда мы вместе.

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Источник: Пресс-служба ЯРО ВСМС
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