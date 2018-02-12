В Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов памятнику И.Н. Барахова

В честь 120-летия видного государственного и политического деятеля, выдающегося сына якутского народа Исидора Никифоровича Барахова 12 февраля в городе Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов.

В церемонии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев, заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов, исполняющий обязанности первого заместителя главы Верхневилюйского улуса Сергей Кылбанов, родственница И.Н. Барахова, ветеран труда Людмила Барахова.

В сквере им. И.Н. Барахова на улице Кирова собрались также народные депутаты Якутии, члены Правительства республики, представители органов государственной власти, депутаты Якутской городской Думы, делегация землячества Верхневилюйского улуса, представители политических, общественных организаций, общественность города Якутска и молодежь.



Во время церемонии было отмечено, что имя Исидора Никифоровича Барахова стоит наряду с именами Максима Кировича Аммосова, Платона Алексеевича Ойунского и других выдающихся сынов якутского народа, что оно стало символом общенациональной гордости, единения и дружбы.

В своей поздравительной речи от имени Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников подчеркнул, что Исидор Барахов прожил яркую жизнь, направленную на чаяние народа. «Он был человеком, который смог доказать о необходимости создания якутской автономии, 100-летний юбилей которой мы будем отмечать в 2022 году. Мы также отмечаем 95-летие создания органов исполнительной власти республики, у истоков которого в качестве руководителя Совета народных комиссаров Якутской АССР, стоял Исидор Николаевич. Благодаря таким людям сегодня республика развивается», — отметил первый вице-премьер.



«Мы сегодня отдаем дань принципиальной позиции, научному подходу к решению вопросов, вере в коллективизм, в справедливость и народовластие Исидора Николаевича Барахова. В этот день мы чувствуем огромную ответственность, как продолжатели его дела, чувствуем ответственность за судьбу нашей республики, нашей Родины, которая сегодня в непростых условиях решает насущные вопросы. Если мы будем верить в силу народа и в силу справедливости – все получится!», — отметил Виктор Губарев.

«В годы становления нашей республики молодые, не по годам мудрые, целеустремленные и прогрессивные политики, среди которых был Исидор Николаевич, стояли у истоков развития государственности, экономики, культуры, интеллектуального потенциала, промышленности, сельского хозяйства и науки. Мы благодарны Ил Дархану Егору Афанасьевичу Борисову, Правительству и Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за торжество исторической справедливости. Гордимся своим земляком. Память о нем передается от поколения в поколение», — выступил от имени жителей Верхневилюйского улуса Сергей Кылбанов.

«Исидор Барахов со своими соратниками были беззаветно преданы своему народу. Невзирая на тяготы жизни, занимались правильными идеями и были новаторами своего времени. Мы должны поддержать их почин и продолжить дела, быть достойными их памяти», — подчеркнул Георгий Михайлов.



Людмила Барахова от имени всех родственников выразила огромную благодарность руководству города и республики за то, что они посвятили ему памятник в самом центре столицы. Она призвала молодое поколение уважать историю и следовать заветам предков, которые, не достигнув и тридцати лет, начали строить государственность республики.

В свою очередь, от имени молодежи со словами поздравления выступила студентка 3 курса Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ им. М.К. Аммосова Снежана Семенова. «Мы гордимся тем, что родились и выросли на одной земле с Исидором Николаевичем Бараховым. Желаем республике процветания, а нашему поколению — достойно продолжить дело своего выдающегося земляка», — отметила девушка.



Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику выдающегося государственного и политического деятеля.