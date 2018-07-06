В Якутске состоится «Ярмарка здоровья»

8 июля ко Дню семьи, любви и верности ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1» проводит «Ярмарку здоровья», во время которой жители города смогут пройти консультацию у специалистов, измерить артериальное давление, ЭКГ, УЗИ совершенно бесплатно.

«Ярмарка здоровья» пройдет в двух местах — в Детской школе искусств (ул. Ярославского, 27) и в Училище олимпийского резерва (ул. Жорницкого, 13) 1 этаж учебный корпус.

В Училище олимпийского резерва можно будет пройти обследование у следующих специалистов:

Врача-терапевта

Врача-аллерголога

Врача-онколога

Кроме того, можно будет пройти ЭКГ, измерить артериальное.

В Детской школе искусств можно будет пройти обследование у следующих специалистов:

Врача-терапевта

Врача-уролога

Врача-хирурга

Врача-онколога

Кроме того, можно будет пройти ЭКГ

УЗИ

Акцию «Ярмарка здоровья» проводит ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1». Акция будет проводиться бесплатно с 10.00 ч. до 14.00 ч.