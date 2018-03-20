В Якутске состоится ярмарка бизнес-идей

Центр занятости населения города Якутска приглашает всех желающих на ярмарку бизнес-идей.

Мероприятие нацелено на повышение информированности граждан по вопросам создания, организации и ведения предпринимательской деятельности, а также на популяризацию предпринимательства в молодежной среде.

В рамках ярмарки будут организованы неформальная встреча с предпринимателями, экспертами и желающими создать свой бизнес, Ярмарка вакансий индивидуальных предпринимателей, выставка-презентация предпринимателей, получивших финансовую помощь для создания собственного дела через службу занятости, молодежный бизнес-семинар «От идеи до проекта».

Посетители ярмарки получат консультации по вопросам открытия собственного дела, предоставления финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представлены вакансии для безработных граждан, задать свои интересующие вопросы специалистам службы занятости, ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)» и ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)». Кроме этого психологи Центра занятости проведут тестирование граждан, желающих открыть собственное дело, по выявлению степени способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности.

Дополнительная информация по телефонам: 420326, 422024.

Мероприятие состоится 23 марта 2018г., с 10.00 часов в помещении Центра занятости населения г. Якутска по адресу: П. Алексеева 6/1.

П Р О Г Р А М М А:

10.00 – открытие Ярмарки

10.00-13.00 – выставка-презентация предпринимателей, получивших финансовую помощь для создания собственного дела через Центр занятости населения города Якутска

10.00-13.00 – Ярмарка вакансий индивидуальных предпринимателей

10.00-10.20 — видеопрезентация «Об успешном опыте предпринимателей, открывших собственное дело при поддержке службы занятости»

10.20-12.00 – стартап-завтрак «Открой свое дело!»- неформальная встреча с предпринимателями, экспертами и желающими создать свой бизнес

10.00-13.00 – тестирование граждан, желающих открыть собственное дело, по выявлению степени способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности «Если у вас способности к бизнесу?»

10.00-13.00 – краш-тест бизнеса для начинающих предпринимателей –возможность протестировать свой бизнес и получить консультации экспертов

12.00-14.00 – Молодежный бизнес-семинар «От идеи до проекта»

Все услуги службы занятости бесплатны!