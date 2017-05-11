В Якутске состоится съезд коллекционеров

Впервые, 27 мая с 13:00 до 18:00 в центре национальных видов спорта «Модун» в Якутске пройдёт масштабный съезд коллекционеров Якутии. Посетители мероприятия смогут не только посмотреть, но и прикоснуться к уникальным историческим предметам, подержать, понюхать и даже обменяться или приобрести: монеты, банкноты, значки, медали, почтовые марки, открытки, конверты, украшения, а также другие старые и новые предметы материальной культуры.

В программе съезда представлены официальное мероприятие, специализированная выставка на тему «Спорт в Якутии», ярмарка предметов частных коллекций, антиквариата и старинных вещей. Организатор мероприятия общественная организация «Коллекционеры Якутии» приглашает на мероприятие ценителей старинных и аутентичных вещей, коллекционеров, жителей и гостей столицы. На ярмарке можно будет не только разглядывать коллекции, но и обмениваться или покупать приглянувшиеся вещицы.

А главным событием съезда станет выставка на тему «Спорт в Якутии», где будут представлены предметы из частных коллекций. Чем богаты якутские коллекционеры и что они могут показать? Например, предметы разных лет с Международных спортивных игр «Дети Азии», карточки, открытки, марки, банкноты, монеты на спортивную тематику и даже коллекционные модели кроссовок. На выставке можно будет проголосовать за лучший экспонат, который получит приз зрительских симпатий.

Такое мероприятие будет играть значимую роль для нашего города и республики. Съезд не только будет радовать любителей исторического прошлого и коллекционеров, но и привлечёт много новых любителей этого хобби. Съезд будет познавателен для любого пришедшего. Не говоря об эстетическом удовольствии, которое старинные коллекционные вещи доставляют даже непосвящённым.

Съезд коллекционеров Якутии – это мероприятие, на которое приглашаются все жители и гости Якутска, которых интересует старые предметы и коллекционный материал. Подобные мероприятия в крупных городах проходят регулярно, а у нас это редкое событие. Хотелось, чтобы такие мероприятия проходили и на территории Якутии. Начнём в субботу 27 мая. Приходите! А у тех, кто не успеет посетить съезд в субботу, будет шанс сделать это в воскресенье с 9 утра в Старом городе, где каждое воскресенье собираются коллекционеры Якутска.