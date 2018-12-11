В Якутске состоится Республиканская межотраслевая выставка БизнесЭкспо-2018

14-15 декабря 2018 г. во Дворце спорта «50 лет Победы» пройдет Республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018». На выставке жители республики по достоинству смогут оценить качество и вкус молочной, мясной, хлебобулочной, кондитерской, рыбной продукции местных товаропроизводителей, приобрести уникальные изделия народно-художественных промыслов, ювелирные украшения, якутские ножи, мебель, игрушки, а также строительные материалы.
В культурной и деловой части программы будут представлены выступления звезд якутской эстрады, семинар и показ коллекций от известных якутских модельеров, мастер-классы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям, тренинги, а любители спорта и активного образа жизни смогут присоединиться в субботу 15 декабря в 10:00 к утренней зарядке от фитнес-студии «Beautiful and Strong» под руководством тренера Марияны Слепцовой.
Также в рамках программы пройдет мотивационная встреча с успешными предпринимателями в формате free-talk, где участники мероприятия смогут послушать истории успеха и задать интересующие вопросы. Во встрече примут участие такие компании как «Камелек», «Интехстрой», «Даймонд Клиник», «Эгэлгэ», «Японец» и «Travelers coffeе».
Приглашаем всех желающих посетить выставку и поддержать местных производителей!
Программа
республиканской межотраслевой выставки субъектов малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018»
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|12-13 декабря
|9.00-18.00
|Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по производству одежды
Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по производству изделий народно-художественных промыслов
Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по производству ювелирных изделий
Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по мясопереработке и производству мясных полуфабрикатов
|г. Якутск,
ул. Дзержинского, 55
г. Якутск,
ул. Автодорожная, 20
г. Якутск,
пр. Ленина, 9/2
г. Якутск,
ул. Кальвица, 14/5
|14 декабря 2018 г.
(пятница)
*работа выставки с 10.00 до 18.00 ч.
|12.00-12.30
|Открытие республиканской межотраслевой выставки для субъектов малого и среднего предпринимательства
«БизнесЭкспо-2018»
Место проведения: главная сцена
|г. Якутск
ул. Орджоникидзе, 28
Дворец спорта
«50 лет Победы»
|14.00-16.00
|Биржа контактов с участием предприятий Новосибирской области
Место проведения: главная сцена, по отдельной программе
|14.00-16:00
|Семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело», ч. 1
Спикер Иванов Джулустан, бизнес-тренер, соучредитель 4 предприятий, директор консалтингового центра FocusPro
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж
|16.00-18.00
|Мастер-класс по ораторскому мастерству и публичным выступлениям
Тренер Николь Егорова, телеведущая
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж
|16.00-18.00
|Бизнес-сессия «Производственный бизнес в Якутии сегодня и пути развития»
Модератор АО «Региональная лизинговая компания РС(Я)», по отдельной программе
Место проведения: главная сцена
|15 декабря 2018 г.
(суббота)
*работа выставки с 10.00 до 16.00 ч.
|09.00-
10.30
|Семинар «Инструменты реализации программ государственной поддержки»
Для участников выставки
|10.00-
10.30
|Утренняя зарядка от фитнес-студии «Beautiful and Strong»
Тренер Марияна Слепцова
Место проведения: главная сцена
|г. Якутск
ул. Орджоникидзе, 28
Дворец спорта
«50 лет Победы»
|10.30-11.30
|Тренинг «Выбор ниши. Сбалансированная система показателей BSC»
Тренеры Ольга Туласынова, руководитель образовательного центра «Like», владелица коворкинг-студии «Штаб» и Анна Кривошапкина, сертифицированный бизнес-тренер
Место проведения: главная сцена
|10.30-11.30
|Практический семинар «Основные тренды продвижения товаров и услуг в соцсетях в условиях Якутии в 2019 г.»
Спикер Шадрина Туяра Владимировна,
генеральный директор ООО «Вебинком»
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж
|11:30-
13.00
|Секреты успеха в формате free-talk с приглашением успешных предпринимателей
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж
|11.30-
13.30
|Тренинг с элементами мастер-класса «Дети. Речь без изъянов»
Тренинг проводит логопед Сардана Сидорчук, руководитель логопедического клуба «Talk»
Место проведения: главная сцена
|14.00-
16:00
|Семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело», ч. 2
Спикер Иванов Джулустан, бизнес-тренер, соучредитель 4 предприятий, директор консалтингового центра FocusPro
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж
|14.30-
16.00
|Практико-ориентированный семинар «Я — стильный!», а также:
— презентация бренда «Три_дизайнера»;
— показ моделей детской одежды Tulluk;
— показ авторской линии якутской одежды и аксессуаров в стиле Бохо дизайнера Анжелики Кириллиной;
— лекция-семинар «Дизайн одежды как бизнес» от эксперта моды, дизайнера Зинаиды Заболоцкой;
— показ моделей от участника Проекта «Подиум» (канал «Пятница»), модельера Юрия Лукина
Место проведения: главная сцена
|16.00-
16.30
|Закрытие республиканской межотраслевой выставки для субъектов малого и среднего предпринимательства
«БизнесЭкспо-2018», награждение победителей конкурсов
Место проведения: главная сцена
*в программе возможны изменения