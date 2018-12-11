В Якутске состоится Республиканская межотраслевая выставка БизнесЭкспо-2018

14-15 декабря 2018 г. во Дворце спорта «50 лет Победы» пройдет Республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018». На выставке жители республики по достоинству смогут оценить качество и вкус молочной, мясной, хлебобулочной, кондитерской, рыбной продукции местных товаропроизводителей, приобрести уникальные изделия народно-художественных промыслов, ювелирные украшения, якутские ножи, мебель, игрушки, а также строительные материалы.

В культурной и деловой части программы будут представлены выступления звезд якутской эстрады, семинар и показ коллекций от известных якутских модельеров, мастер-классы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям, тренинги, а любители спорта и активного образа жизни смогут присоединиться в субботу 15 декабря в 10:00 к утренней зарядке от фитнес-студии «Beautiful and Strong» под руководством тренера Марияны Слепцовой.

Также в рамках программы пройдет мотивационная встреча с успешными предпринимателями в формате free-talk, где участники мероприятия смогут послушать истории успеха и задать интересующие вопросы. Во встрече примут участие такие компании как «Камелек», «Интехстрой», «Даймонд Клиник», «Эгэлгэ», «Японец» и «Travelers coffeе».

Приглашаем всех желающих посетить выставку и поддержать местных производителей!

Программа

республиканской межотраслевой выставки субъектов малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018»

Время Мероприятие Место проведения 12-13 декабря 9.00-18.00 Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по производству одежды Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по производству изделий народно-художественных промыслов Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по производству ювелирных изделий Мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства по мясопереработке и производству мясных полуфабрикатов г. Якутск, ул. Дзержинского, 55 г. Якутск, ул. Автодорожная, 20 г. Якутск, пр. Ленина, 9/2 г. Якутск, ул. Кальвица, 14/5 14 декабря 2018 г. (пятница) *работа выставки с 10.00 до 18.00 ч. 12.00-12.30 Открытие республиканской межотраслевой выставки для субъектов малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018» Место проведения: главная сцена г. Якутск ул. Орджоникидзе, 28 Дворец спорта «50 лет Победы» 14.00-16.00 Биржа контактов с участием предприятий Новосибирской области Место проведения: главная сцена, по отдельной программе 14.00-16:00 Семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело», ч. 1 Спикер Иванов Джулустан, бизнес-тренер, соучредитель 4 предприятий, директор консалтингового центра FocusPro Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 16.00-18.00 Мастер-класс по ораторскому мастерству и публичным выступлениям Тренер Николь Егорова, телеведущая Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 16.00-18.00 Бизнес-сессия «Производственный бизнес в Якутии сегодня и пути развития» Модератор АО «Региональная лизинговая компания РС(Я)», по отдельной программе Место проведения: главная сцена 15 декабря 2018 г. (суббота) *работа выставки с 10.00 до 16.00 ч. 09.00- 10.30 Семинар «Инструменты реализации программ государственной поддержки» Для участников выставки 10.00- 10.30 Утренняя зарядка от фитнес-студии «Beautiful and Strong» Тренер Марияна Слепцова Место проведения: главная сцена г. Якутск ул. Орджоникидзе, 28 Дворец спорта «50 лет Победы» 10.30-11.30 Тренинг «Выбор ниши. Сбалансированная система показателей BSC» Тренеры Ольга Туласынова, руководитель образовательного центра «Like», владелица коворкинг-студии «Штаб» и Анна Кривошапкина, сертифицированный бизнес-тренер Место проведения: главная сцена 10.30-11.30 Практический семинар «Основные тренды продвижения товаров и услуг в соцсетях в условиях Якутии в 2019 г.» Спикер Шадрина Туяра Владимировна, генеральный директор ООО «Вебинком» Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 11:30- 13.00 Секреты успеха в формате free-talk с приглашением успешных предпринимателей Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 11.30- 13.30 Тренинг с элементами мастер-класса «Дети. Речь без изъянов» Тренинг проводит логопед Сардана Сидорчук, руководитель логопедического клуба «Talk» Место проведения: главная сцена 14.00- 16:00 Семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело», ч. 2 Спикер Иванов Джулустан, бизнес-тренер, соучредитель 4 предприятий, директор консалтингового центра FocusPro Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 14.30- 16.00 Практико-ориентированный семинар «Я — стильный!», а также: — презентация бренда «Три_дизайнера»; — показ моделей детской одежды Tulluk; — показ авторской линии якутской одежды и аксессуаров в стиле Бохо дизайнера Анжелики Кириллиной; — лекция-семинар «Дизайн одежды как бизнес» от эксперта моды, дизайнера Зинаиды Заболоцкой; — показ моделей от участника Проекта «Подиум» (канал «Пятница»), модельера Юрия Лукина Место проведения: главная сцена 16.00- 16.30 Закрытие республиканской межотраслевой выставки для субъектов малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018», награждение победителей конкурсов Место проведения: главная сцена

*в программе возможны изменения