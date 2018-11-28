В Якутске состоится пятый юбилейный Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» 

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» республику посещают иностранные гости, которых мы всегда очень тепло и радушно встречаем.

В течение фестиваля для каждого найдется занятие по душе и по интересам. От любования ледовыми композициями до дегустации экзотической национальной кухни.

В программе также спортивные, детские, модные и профессиональные мероприятия, выставки, ярмарки и традиционное передача эстафеты «Новогодняя столица России», зажжение Новогодней ёлки.

С 2014 года в рамках зимнего фестиваля проводится гастрономический фестиваль “Вкус Якутии”. Ведущие рестораны Якутска в течение недели представляют лучшие блюда национальной кухни в современной подаче. В этом году на фестивале принимают участие: ресторан «Понаехали», Тото Хана, Махтал, «Мацури», банкетный зал «Crystal Hall», ресторан «Каре», «Онегин», «Тыгын Дархан», паб «Дикая утка», ресторан «Полярная звезда», ресто-бар «Крыша», «Алоха», «Усадьба Атласовых».

Традиционный конкурс среди ресторанов с презентацией своих заведений и национальных блюд народов Севера ежегодно помогает определить лидера приготовления якутской национальной кухни. Ведущие кафе и рестораны города Якутска представляют свои лучшие национальные блюда на суд жюри и гостей.

В рамках фестиваля проходят мастер-классы для шеф-поваров и студентов профучилищ, гастрономические сеты в ресторанах-участниках и кульминацией фестиваля становится Праздник Строганины.

Об особенностях национальной якутской кухни и о гастрономическом фестивале читайте в спецпроекте «Еда, которая помогает выжить».