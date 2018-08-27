В Якутске состоится пятый Фестиваль ухи

Пятый ежегодный Фестиваль ухи в Якутске приглашает к участию всех горожан и гостей столицы 8 сентября с 11.00 до 16.00 на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» (Вилюйский тракт 6км).
К участию в фестивале допускаются все желающие: предприятия общественного питания, трудовые коллективы предприятий и организаций, общественные организации, сборные и семейные команды.
Состав команд не менее трех человек.
Командам рекомендуется иметь единую форму, принадлежности для разведения костра и приготовления ухи, посуду, продукты, рыбу (разных видов). Участие в фестивале бесплатное.
Всем посетителям будет предоставлена возможность продегустировать приготовленную командами уху.
Победители будут определены по следующим номинациям:
— «Лучшие вкусовые качества ухи»;
— «Лучшая презентация ухи»;
— «Оригинальность оформления и подача ухи»;
Заявки принимаются до 6 сентября по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, 15, каб.207, телефон для справок 40-80-95.