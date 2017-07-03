В Якутске состоится презентация работ стрит-арт художника Александры Скипы

4 июля в 17.00 часов в столице состоится презентация трех арт-объектов стрит-арт художника Александра Скипы. Мероприятие пройдет возле фасадной стены гаражного бокса, расположенного по адресу ул. Ярославского, д.15/1А. Участие примет глава города Якутска Айсен Николаев.

«Согласно историческим данным, в 1857 году в Якутске объявился отличный живописец-копиист – глухонемой мальчик 16 лет, постигший это искусство самоучкою. Для работы он употреблял две камышовые палочки, им же самим приготовленные. Губернатор Штубендорф тогда взял его под свое покровительство, дал возможность мальчику усовершенствовать свои способности.

Спустя 160 лет история вновь повторилась. Так, в прошлом году в сервис «Сбор идей» портала One click Yakutsk обратился юный стрит-арт художник Александр Скипа, который предложил «оживить» своими рисунками городские подъезды. Порталом была организована акция «Оживи подъезд», в ходе которой молодой человек разрисовал несколько городских подъездов. Арт-объекты юного художника украшают класс русского языка и литературы школы №21, стену у входа в торговый комплекс «Столичный», холл ледового дворца «Эллей Боотур» и другие места города», — отмечают в редакции портала One click Yakutsk.