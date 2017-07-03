В Якутске состоится презентация работ стрит-арт художника Александры Скипы

4 июля в 17.00 часов в столице состоится презентация трех арт-объектов стрит-арт художника Александра Скипы. Мероприятие пройдет возле фасадной стены гаражного бокса, расположенного по адресу ул. Ярославского, д.15/1А. Участие примет глава города Якутска Айсен Николаев.
«Согласно историческим данным, в 1857 году в Якутске объявился отличный живописец-копиист – глухонемой мальчик 16 лет, постигший это искусство самоучкою. Для работы он употреблял две камышовые палочки, им же самим приготовленные. Губернатор Штубендорф тогда взял его под свое покровительство, дал возможность мальчику усовершенствовать свои способности.
Спустя 160 лет история вновь повторилась. Так, в прошлом году в сервис «Сбор идей» портала One click Yakutsk обратился юный стрит-арт художник Александр Скипа, который предложил «оживить» своими рисунками городские подъезды. Порталом была организована акция «Оживи подъезд», в ходе которой молодой человек разрисовал несколько городских подъездов. Арт-объекты юного художника украшают класс русского языка и литературы школы №21, стену у входа в торговый комплекс «Столичный», холл ледового дворца «Эллей Боотур» и другие места города», — отмечают в редакции портала One click Yakutsk.
Новые объекты Александр Скипа реализовал при поддержке главы города Якутска Айсена Николаева, тем самым сделав подарок к юбилею родного Якутска перед длительным отъездом на учебу.
Адреса арт-объектов:
— Арт-объект «Якутск – 2017» (пр. Ленина, д.1)
— Арт-объект «Летний пейзаж города» (ул. Ярославского, д.15/1А)
— Арт-объект «Якутские мотивы» (202 мкрн., корп.4)
Приглашаем всех желающих посетить презентацию и поддержать молодого стрит-арт художника!
По всем вопросам обращаться по телефону: 89640760596, главный редактор портала One click Yakutsk Ника Гаврильева.comments powered by HyperComments