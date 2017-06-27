В Якутске состоится очередное заседание РАТОП

19-20 июля 2017 г. в г. Якутске запланировано проведение 22-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).

РАТОП является важной площадкой для торгово-экономического диалога между Россией и США, а также двухстороннего сотрудничества в различных областях.

В деятельности РАТОП, которая продолжается более 20 лет, участвуют представители федеральных министерств и региональных органов власти, а также деловых кругов и общественных организаций российского Дальнего Востока и Западных штатов США.

На заседании РАТОП планируется обсудить вопросы сотрудничества в следующих сферах: альтернативные источники энергии, энергоснабжение, внедрение зеленых технологий и охрана окружающей среды, торговля, туризм IT- технологии, а также развития авиасообщений между Якутией и Калифорнией с организацией промежуточной посадки во Владивостоке или Хабаровске.

Список вопросов будет еще дополняться и уточняться.

Желающие принять участие в 22-ом заседании РАТОП могут зарегистрироваться на странице http://www.usrussia.org/rapp-forum-1/

Источник: Оргкомитет.