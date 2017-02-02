В Якутске состоится круглый стол «Абитуриент – 2017. Высшее образование и целевая подготовка»

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 6 февраля 2017 года, в рамках Февральского совещания работников образования и науки Республики Саха (Якутия) проводится круглый стол на тему: «Абитуриент – 2017. Высшее образование и целевая подготовка».

На круглом столе будут обсуждены вопросы поступления выпускников общеобразовательных школ в высшие учебные заведения Республики Саха (Якутия), на целевое обучение в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации, расположенные за пределами республики (центровузы), где примут участие сотрудники Отдела высшего образования и целевой подготовки министерства, СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутской государственной сельскохозяйственной академии, Арктического государственного института культуры и искусств, Чурапчинского института физической культуры и спорта и Якутского института водного транспорта (филиал) Сибирского государственного университета водного транспорта.

Приглашаем выпускников школ, родителей, представителей общеобразовательных школ, управлений образования и всех заинтересованных граждан принять активное участие в данном мероприятии.

Ждем вас 6 февраля 2017г. с 10.00 — 12.00 ч. в актовом зале Якутского института водного транспорта по адресу г. Якутск, ул. Водников, д. 1 (бывш. Речное училище).