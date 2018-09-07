В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»

27 сентября в Доме дружбы народов им. А.Е.Кулаковского пройдет межнациональный творческий проект «Пою мою республику», посвященный Дню государственности РС(Я). Ежегодный проект проводится с целью единения, распространения патриотических идей и гражданского согласия, укрепления дружбы между народами.
К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, самодеятельные и народные коллективы по номинациям:
- Вокал – народный, эстрадный (соло, дуэт, ансамбли)
- Устное народное творчество (былины, сказы, стихотворения на языках народов)
Возрастные категории:
1 группа – 4-6 лет
2 группа – 7-12 лет
3 группа – 13-17 лет
4 группа – 18-25 лет
5 группа – от 25 лет и старше
Заявки принимаются по адресу: г.Якутск, Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского (Пояркова, 4)
2 этаж, каб. №1
Тел организаторов: 8924-663-4648, 8964-427-6774
Программа проекта
8:30-10:30 – регистрация участников
10:30 – 11:00 – торжественное открытие
11:00-16:00 – просмотр конкурсных номеров
18:00 – гала-концерт и награждение победителей
Уважаемые читатели!
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