В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»

27 сентября в Доме дружбы народов им. А.Е.Кулаковского пройдет межнациональный творческий проект «Пою мою республику», посвященный Дню государственности РС(Я). Ежегодный проект проводится с целью единения, распространения патриотических идей и гражданского согласия, укрепления дружбы между народами.

К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, самодеятельные и народные коллективы по номинациям:

Вокал – народный, эстрадный (соло, дуэт, ансамбли)

Устное народное творчество (былины, сказы, стихотворения на языках народов)

Возрастные категории:

1 группа – 4-6 лет

2 группа – 7-12 лет

3 группа – 13-17 лет

4 группа – 18-25 лет

5 группа – от 25 лет и старше

Заявки принимаются по адресу: г.Якутск, Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского (Пояркова, 4)

2 этаж, каб. №1

Тел организаторов: 8924-663-4648, 8964-427-6774

Программа проекта

8:30-10:30 – регистрация участников

10:30 – 11:00 – торжественное открытие

11:00-16:00 – просмотр конкурсных номеров

18:00 – гала-концерт и награждение победителей