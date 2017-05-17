В Якутске состоится конкурс, посвященный юбилею легендарного баса Николая Баскарова

Конкурс исполнительского мастерства басовых голосов проводится 25 мая 2017 года в г. Якутске по проекту ГБУ РС (Я) «Ресурсно-проектный центр» Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и совместно с администрацией МО «Далырский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район) (глава Иванов Г.Е). А так же при поддержке: Государственной филармонии РС(Я) имени Г. М. Кривошапко (директор Т.И.Пестрякова); Саха академический театр имени П. А. Ойунского( директор А. П. Николаев); Государственного театра оперы и балета имени Суорун-Омоллона ( директор С.А. Сюльский) и др. Информационным партнером выступает сетевое издание SakhaLife.

Конкурс проводится с целью сохранения традиций многонациональной песенной культуры и самобытности, популяризации исполнительского искусства молодых басовых исполнителей, для увековечения памяти и 85-летию легендарного «Басового голоса Якутии», заслуженного артиста ЯАССР Николая Николаевича Баскарова. Состав жюри формируется из руководителей и специалистов министерства культуры, представителей общественных организаций и заслуженных работников отрасли культуры Республики Саха (Якутия).

С 11 часов в концертном зале Государственного вокального ансамбля «Туймаада» пройдет конкурсное прослушивание участников. В конкурсном номере возможно использование современных электронных инструментов и фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса), кроме исполнения «Акапе́лла». Продолжительность концертного номера (исполнения): до 4-х минут. Приветствуется выступление в виде шоу-программы (театральной постановки). Исполнители выступают по двум обязательным программам в любом сопровождении:

песня из репертуара Н. Н. Баскарова;

исполнение из репертуара характерного баса, бас-баритона (по выбору).

Вечером с 18 часов там же пройдет Гала-концерт, торжественная церемония награждения победителей, параллельно пройдут воспоминания в светлой памяти Николая Николаевича дочери Баскаровой Виолетты Николаевны, близких, родных, земляков.

Главный приз Конкурса – Жеребенок.