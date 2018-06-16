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15 июня 2018, 23:50
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В Якутске состоится III Международная конференция «Города и люди»

Развитие страны во многом определяется развитием городов. Решить все проблемы здравоохранения, экономики, транспорта в государстве – мы не в силах, но сделать город комфортнее для проживания – вполне реальная задача.
«В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки… Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям», — заявил президент страны Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию.
2018 год объявлен годом Новаторства, что тесно перекликается с призывом В.Путина использовать современные технологии в улучшении жизни горожан. Тогда, Глава Якутска Айсен Николаев отметил, что объявленный в столице Якутии Год новаторства должен вывести на передний план самые передовые идеи и гражданские инициативы, самые творческие бизнес проекты и замыслы.
Именно открытость передовым идеям является основным концептом проведения III Международной конференции «Города и люди». В этом году, тема конференции «Коммуникации и Цифровизация» объединит представителей местных властей из разных стран, экспертов и специалистов международного уровня для обмена опытом и распространения достижений в развитии городской среды, экономики и управления в условиях цифровизации. Конференция пройдет 22-23 июня 2018 в историческом парке «Россия – моя история» города Якутска в формате публичных слушаний и обмена опытом между городскими сообществами, органами государственной власти, руководителями компаний и пр.
Партнерами конференции выступают ООН Хабитат, Международная организация городов побратимов, Всемирная организация Устойчивых городов, Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки».
Участники обсудят, как повысить безопасность, организовать доступную среду для всех категорий горожан и повысить комфорт жителей. Лучшие предложения и нестандартные подходы к решению городских проблем будут использованы для повышения качества жизни жителей Якутска.
В работе Конференции примут участие представители 12 стран, органы государственной власти, общественные организации. Конференция будет работать по четырем сессиям:
— Городская среда – пространство общения;
— Городские сообщества: новая культура коммуникаций;
— Будущее экономики города в эпоху цифровизации;
— Массмедиа: информационные технологии и социальный институт.
Конференция проводится каждые два года и является платформой для дискуссий и обмена мнениями по вопросам устойчивости городских систем, реализации новых походов в развитии экономики городов, городской среды и формирования здорового климата для эффективного взаимодействия между всеми участниками городского процесса.
Об основных обсуждаемых темах в рамках сессии «Будущее экономики города в эпоху цифровизации» рассказала начальник Департамента экономики Окружной администрации города Якутска Анна Стручкова:
«Для определения видения локальных технологических лидеров по созданию якутской «кремниевой долины» на базе микрорайона Кангалассы 21 июня в парке «Сатал» состоится Форсайт-сессия «Трансформация Кангалассы 2.0». Модератором мероприятия выступит партнер проекта «Конструкторы сообщества практики» из Москвы Денис Коричин.
А 22 июня в рамках нашей сессии мы рассмотрим тему «Цифровизация, как ключевая тенденция, определяющая направления развития городской экономики. Стимулирование роста новых рынков в масштабном процессе цифровой трансформации». Будут рассмотрены такие вопросы как «Какая из отраслей экономики города останется неизменной, и стоит ли ее стимулировать к изменениям? Какие технологии идут северным городам на пользу, а какие меняют привычный уклад жизни и не приживаются?». А также обсудим о роли цифровизации во взаимодействии бизнеса с государством, государства с обществом».
Города становятся эпицентрами комплексного территориального подхода к устойчивости, где урбанизация и высокая концентрация человеческого капитала создают возможности для всех, выступая в качестве центров производства, услуг, знаний и инноваций. Успех в достижении многообразия целей устойчивого развития зависит от степени вовлеченности городских сообществ, от их участия в планировании, деловой и творческой инициативы, от качества коммуникаций гражданского общества, частного сектора и властей. При этом, повседневную жизнь горожан, городскую среду, сферу бизнеса все больше меняет глобальная цифровая трансформация. Сегодня города во всем мире формируют новую повестку экономического роста, социального и культурного развития, сбережения окружающей среды, в основе которой лежит современная культура коммуникаций, сотрудничества и вовлеченности.
«На второй Конференции мы расширили программу предшествующими мероприятиями и такой подход приносит свои плоды, поэтому в этом году мы также подготовили ряд мероприятий, например, «Цифровая Земля: школьные проекты для устойчивого развития городов», которая пройдет в формате проектной площадки, Ассамблея женщин, Ассамблея молодежи и круглые столы «Народная концепция проекта «Земля Олонхо» и «Пространство традиционных календарных праздников в мегаполисе».
В рамках нашей панельной сессии мы выделили такие центральные линии обсуждения, как «Инклюзивный город: культура добрососедства и открытости» и «Социальные сети: пространство общественных коммуникаций и инструмент вовлеченности» — поделилась заместитель Главы г. Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова о том, как пройдет сессия «Городские сообщества – новая культура коммуникаций».
Международная конференция в формате публичной площадки взаимодействия и обмена опытом городских сообществ, экспертов и других заинтересованных участников будет способствовать достижению общих целей городского развития. Успех в достижении многообразия целей устойчивого развития зависит от степени вовлеченности городских сообществ, от их участия в планировании, деловой и творческой инициативы, от качества коммуникаций гражданского общества, частного сектора и властей. При этом, повседневную жизнь горожан, городскую среду, сферу бизнеса все больше меняет глобальная цифровая трансформация. Сегодня города во всем мире формируют новую повестку экономического роста, социального и культурного развития, сбережения окружающей среды, в основе которой лежит современная культура коммуникаций, сотрудничества и вовлеченности.
О том, как пройдет сессия «Городская среда – пространство общения» рассказала Главный архитектор г. Якутска Ирина Алексеева:
«В нашей сессии будет представлено четыре блока. Первый блок вопросов будет связан с созданием регионального Центра компетенций по развитию городской среды. При обсуждении этого вопроса будут участвовать Олег Зоря – руководитель федерального Центра. Вторая тема – общественные пространства, ЖКХ. Комфортная среда – это ведь не только благоустройство, но и как раз таки сфера ЖКХ, поэтому эти темы объединены в одну. Третья тема – биеналле современного искусства. На конференции мы обсудим о том, что такое искусство и как оно меняет города и какой выхлоп можно получить для обеспечения комфортной городской среды, взаимодействуя с творческими сообществами, художниками. В рамках этой темы у нас будет, например Николай Полисский – известный российский художник, который делает уникальные вещи. О нем и его работах пишут мировые СМИ, и мы надеемся, что в рамках биеналле он также сделает авторский объект для Якутска. Также будет молодой художник из Литвы, который совместил творчество и цифровизацию и делает современные стрит-арт объекты. И четвертая тема – итоги круглого стола «Земля Олонхо», как объект общественного пространства».
Объявленный Год Новаторства – год позитивных перемен во всех аспектах жизнедеятельности. Все более заметным в новой повестке развития Якутска становится концепт «Умный и Эффективный Город», т.е. формирование среды, основанной на успешном взаимодействии сообществ в условиях цифровизации для обеспечения гармонии, комфорта и развития. Речь идет не только о технологических новациях, но, в первую очередь, о новом мышлении горожанина – ответственного, инициативного и коммуникабельного. Диалог и партнерство всех сообществ становятся главным условием устойчивого развития городской среды, экономики и гражданского общества. Город Якутск готов внести свой вклад в имплементацию целей Новой городской повестки дня в муниципальные стратегии, а через них – в стратегии регионов и государств.
«В рамках нашей сессии «Масс-медиа: информационные технологии и социальный институт» мы рассмотрим темы о роли СМИ в современной информационной повестке. Сегодня СМИ выступает как институт общества, обеспечивающий социальную коммуникацию, связывающий между собой различные части социума. СМИ не только становятся все более важным посредником между индивидом и миром, но и становятся информационной базой общества, социальным институтом. Медиа – это «помощники» в освоении доступного пространства, трансляторы «правил» и операторы «обратной связи». Также мы обсудим о значении медиа и информационного потребления современного человека в условиях быстрого роста городов. Экспертами нашей сессии выступят как местные журналисты, так и федеральные, например главный редактор информационного агентства «Интерфакс-Дальний Восток» Игорь Михеев, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, заместитель главного редактора издания «КоммерсантЪ» Дмитрий Бутрин, главный редактор новостной службы портала «Вести co.il» Макс Лурье, телеведущая программы «Утро России» телеканала «Россия 1» Елена Николаева. В качестве участников примут участие как местные журналисты, так и блогеры и активные граждане» — поделилась Заместитель председателя Общественной палаты г. Якутска, генеральный директор Медиагруппы «Ситим» Мария Христофорова.
В рамках конференции состоится XXVI сессия Международной ассамблеи столиц и крупных городов «Социальные инновации. Донорство крови как элемент социальной политики». А 23 июня всех участников конференции приглашают принять участие в национальном празднике «Ысыах Туймаады-2018».

Источник: Пресс-центр Конференции
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